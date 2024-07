Rubrik et Nutanix étendent leur partenariat pour accélérer la sécurité des Nutanix Cloud Clusters

juillet 2024 par Rubrik

Rubrik pour Nutanix Cloud Clusters (NC2) sur AWS et Azure est désormais disponible

Rubrik, le spécialiste de la sécurité des données Zero Trust a annoncé une extension de son partenariat avec Nutanix, un leader du cloud hybride et du multicloud. Les deux sociétés ont élargi leur partenariat pour accélérer la protection des charges de travail de NC2, la plateforme hybride multicloud de Nutanix qui permet d’exécuter des applications sur AWS et Azure. Les entreprises peuvent désormais incorporer leurs charges de travail NC2 dans la plateforme SaaS de Rubrik, nommée Rubrik Security Cloud, et tirer parti des capacités de protection et de sécurité des données pour gérer et sécuriser les workloads fonctionnant dans NC2.