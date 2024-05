RSA Conférence 2024 : les 5 annonces clés de CrowdStrike

mai 2024 par Marc Jacob

– CrowdStrike unifie ses solutions ASPM et CNAPP pour stopper les compromissions du code au cloud

– CrowdStrike renforce son leadership en matière de détection et de réponse afin de mettre un terme aux compromissions dans le Cloud

– CrowdStrike Falcon for Defender renforce la sécurité des déploiements sur Microsoft Defender

– CrowdStrike présente le Next-Gen SIEM pour alimenter le SOC AI-Native

– CrowdStrike annonce l’écosystème ISV Falcon Next-Gen SIEM, ouvert à l’intégration de la plupart des sources de données tierces pour alimenter le SOC AI-Native

CrowdStrike unifie ses solutions ASPM et CNAPP pour stopper les compromissions du code au cloud

• CrowdStrike a unifié ses offres de sécurité des points d’accès et cloud en une seule plateforme appelée Falcon.

• La nouvelle plateforme combine les solutions ASPM et CSPM de CrowdStrike avec les capacités CNAPP pour une visibilité et une protection complètes.

• Falcon utilise l’IA et le ML pour détecter et prévenir les menaces en temps réel.

• La plateforme comprend des fonctionnalités telles que l’évaluation de la sécurité du cloud, l’automatisation des mesures correctives et le contrôle de la conformité.

• L’objectif de CrowdStrike : aider les organisations à simplifier leurs opérations de sécurité et à améliorer leur posture de sécurité grâce à cette nouvelle offre.

CrowdStrike renforce son offre en matière de détection et de réponse afin de mettre un terme aux compromissions dans le Cloud

• CrowdStrike a élargi ses capacités CDR afin d’offrir à ses clients une meilleure visibilité et une meilleure protection de leurs assets dans le cloud.

• Les nouvelles fonctionnalités du CDR comprennent une détection et réponse en temps réel des menaces natives du cloud, ainsi que la prise en charge d’Amazon Web Services (AWS), de Microsoft Azure et de Google Cloud Platform (GCP).

• L’offre CDR de CrowdStrike s’appuie sur la plateforme Falcon de l’entreprise, qui utilise l’IA et le ML pour détecter et prévenir les menaces en temps réel.

• Les nouvelles fonctionnalités du CDR sont conçues pour aider les entreprises à détecter les menaces et à y répondre plus rapidement, ainsi qu’à réduire la complexité de leurs opérations de sécurité dans le cloud.

CrowdStrike Falcon for Defender renforce la sécurité des déploiements sur Microsoft Defender

• CrowdStrike annonce la disponibilité de Falcon for Defender, une nouvelle offre qui intègre la plateforme de sécurité des endpoints de CrowdStrike à Microsoft Defender for Endpoint.

• La nouvelle offre est pensée pour fournir aux clients une visibilité et une protection améliorées sur l’ensemble de leur infrastructure, des terminaux aux assets dans le cloud.

• Falcon for Defender utilise les capacités d’IA et de ML de CrowdStrike pour détecter et prévenir les menaces en temps réel, et fournit aux équipes de sécurité une console unique pour gérer et répondre aux incidents.

• La nouvelle offre est disponible pour les clients qui disposent à la fois de la plateforme Falcon de CrowdStrike et de Microsoft Defender pour Endpoint.

• Avec cette offre, CrowdStrike aide les organisations à simplifier leurs opérations de sécurité et à améliorer leur posture de sécurité.

CrowdStrike présente le Next-Gen SIEM pour alimenter le SOC AI-Native

• CrowdStrike a annoncé de nouvelles innovations pour sa solution Falcon Next-Gen SIEM (Security Information and Event Management).

• Les nouvelles fonctionnalités comprennent des capacités améliorées de recherche et d’investigation des menaces, ainsi qu’une meilleure visualisation des données et la création de rapports.

• Les nouvelles fonctionnalités de chasse aux menaces sont conçues pour aider les équipes de sécurité à rechercher et à identifier de manière proactive les menaces potentielles dans leur environnement.

• Les fonctions améliorées de visualisation des données et de création de rapports permettent aux équipes de sécurité d’avoir une meilleure vision de leur posture de sécurité et les aident à prendre des décisions plus éclairées.

• La solution Falcon Next-Gen SIEM de CrowdStrike est construite sur la plateforme Falcon, qui utilise l’IA et le ML pour détecter et prévenir les menaces en temps réel.

• Elle a pour but d’aider les organisations à améliorer leurs opérations de sécurité et à répondre plus rapidement aux menaces grâce aux nouvelles innovations Falcon Next-Gen SIEM.

CrowdStrike annonce l’écosystème ISV Falcon Next-Gen SIEM, ouvert à l’intégration de la plupart des sources de données tierces pour alimenter le SOC AI-Native.

• CrowdStrike a annoncé le lancement de l’écosystème ISV (Independent Software Vendor) Falcon Next-Gen SIEM, conçu pour aider les clients à étendre les capacités de la solution Falcon Next-Gen SIEM de CrowdStrike.

• Le nouvel écosystème comprend une série de partenaires ISV qui offrent des solutions de sécurité complémentaires, telles que la veille sur les menaces, la sécurité des réseaux et la gestion des identités et des accès.

• Les partenaires ISV intégreront leurs solutions à la plateforme Falcon de CrowdStrike, ce qui permettra aux clients d’accéder à un plus large éventail de fonctions de sécurité à partir d’une seule console.

• Le nouvel écosystème est conçu pour aider les clients à améliorer leur posture de sécurité et à réagir plus rapidement aux menaces en leur fournissant une vue plus complète de leur environnement de sécurité.