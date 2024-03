Rosenberger OSI présente VersaTray

mars 2024 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) présente sa dernière innovation produit : VersaTray, un système de plateaux 19" hautement modulaire et facile à utiliser, conçu pour les solutions de câblage à haute densité dans les centres de données. La conception révolutionnaire introduit une accessibilité sans précédent à l’intérieur de la baie et l’application du principe "pay-as-you-grow" (paiement à l’usage). Grâce à des éléments de support extensibles et à des plateaux de 1/3 U, la hauteur totale du système de support peut être adaptée individuellement en fonction des besoins du client. Avec une granularité de 1/3 U pour l’ensemble du système, il maximise l’utilisation de l’espace minimal de la baie.

VersaTray est présenté pour la première fois sur le stand Rosenberger au salon OFC de San Diego, qui se tient à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 mars 2024. Luis Brücher, chef de produit chez Rosenberger OSI, explique l’innovation du système : « Une caractéristique exceptionnelle par rapport aux autres systèmes de plateaux est le guide innovant à ressort à lames, qui permet d’insérer les modules depuis toutes les directions ».

Amélioration de la maniabilité et de la manipulation

Les plateaux disposent de deux positions d’extraction pour faciliter l’accès aux modules fibre optique qu’ils contiennent. Les plateaux peuvent également être retirés complètement, grâce à un nouveau mécanisme de déverrouillage sans support qui facilite l’utilisation. Les rails des plateaux individuels sont dotés d’un élément à ressort qui pousse les plateaux légèrement vers l’avant lorsqu’ils sont déverrouillés. Cela permet une meilleure prise en main et un meilleur positionnement du plateau. Le système unique de ressorts à lames permet d’installer les modules sans outil, par l’avant ou l’arrière, de face ou sur le côté, ou par le dessus. Il n’est pas nécessaire d’aligner précisément les modules par rapport à leurs supports, ce qui facilite grandement la manipulation. Les épanouisseurs des trunks I-F se fixent directement à l’arrière des faces avant partielles avec zones de lovage, ce qui assure une manipulation optimisée. Les cordons de brassage arrivent par les guides cordons situés à l’avant de chaque plateau, sans consommer d’unité de hauteur supplémentaire.

Variantes pour la transmission de signaux multimédia

En plus des variantes énumérées pour la technologie de connexion par fibre optique, VersaTray comprendra, à terme, également l’option de transmission de signaux multimédia. Le système de plateaux 2/3 U spécialement conçu pourra accueillir des modules RJ45 Keystone et des modules Keystone pour la transmission de signaux par fibre optique.

Flexibilité et modularité maximales

VersaTray peut être équipé de tous les coupleurs standard (LC, SC, MDC, SNÒ, MTPÒ, MDC, E-2000Ò) et, à terme, aussi avec des modules RJ45 Keystone. La répartition des modules sur le plateau peut être 6x1/6 ou 4x1/4. En outre, le système offre une modularité maximale pour la mise en place de structures de câblage individuelles, puisqu’il est possible de mixer sur un plateau des faces avant partielles avec zone de lovage pour câblage direct, des modules et des modules d’épissure. Il admet également des trunks avec des épanouisseurs de diamètre différent et peut être étendu jusqu’à 4 U.

En détail, VersaTray atteint les densités de port suivantes :

– 72 ports LC duplex ou MTPÒ OCTO par unité de hauteur (U), 24 ports par plateau 1/3 U

– 144 ports SNÒ par unité de hauteur, 48 ports par plateau 1/3 U

– 216 ports MDC par unité de hauteur, 72 ports par plateau 1/3 U

Système modulaire idéal pour le rééquipement

Le nouveau VersaTray est un système modulaire extrêmement flexible qui peut être utilisé à partir d’une hauteur disponible de 1/3 U. Le principe du "pay-as-you-grow" permet de l’étendre avec des kits supplémentaires de 1/3 U, 2/3 U et 1 U, en plus des options pour les supports de modules 1/4 et 1/6 dans un plateau. En outre, il est possible d’adapter et de rééquiper simplement les niveaux de connexion en utilisant le même support 1 U. Le système est également facile à déployer pour moderniser le câblage existant dans les centres de données dans le cadre de projets de modernisation.

Gamme polyvalente d’applications

Le système est idéal pour les salles de serveurs et les « salles blanches » avec des systèmes de baies 19" dans les centres de données, ainsi que pour les salles de réunion, la distribution dans les centres de données de colocation et les applications de télécommunications avec des options d’épissurage pour les fibres simples et les fibres en ruban. Il démontre ses atouts dans les salles de serveurs avec des densités de connexions variables, qu’elles soient flexibles avec une densité de câblage faible ou élevée. VersaTray est également applicable dans les architectures Spine-Leaf, ainsi que dans les projets Ethernet et Fiber Channel. Le produit n’est pas disponible à la vente, à l’importation ou à l’utilisation aux États-Unis.