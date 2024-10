Rosenberger OSI présente le connecteur EBO MPE

octobre 2024 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) présente le nouveau connecteur EBO MPE. Cette solution de pointe est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences des centres de données. Grâce à la combinaison exclusive de la technologie des connecteurs monomodes et à lentille, le connecteur EBO MPE offre une connectivité fiable et durable pour un large éventail d’applications, notamment les centres de données hyperscale et les connexions de transceivers optiques.

Le connecteur EBO MPE utilise la technologie brevetée 3M™ Expanded Beam Optical (EBO) pour un meilleur guidage du faisceau lumineaux. Cette technologie minimise l’influence de la poussière, des vibrations et des particules de surface et garantit une perte d’insertion (IL) constante inférieure à 0,70 dB (max) et une perte de retour (RL) supérieure à 55 dB (min) pour les applications monomodes. Comme les extrémités des fibres ne se touchent pas, le risque de rayures et de dommages est éliminé, ce qui garantit des performances stables pendant d’innombrables cycles de connexions.

Principales caractéristiques du connecteur EBO MPE

Technologie de faisceau élargi avancée pour les applications monomodes et multimodes : le connecteur EBO MPE est optimisé pour les applications monomodes, une combinaison unique sur le marché. Il offre une connexion stable et performante pour les applications monomodes et multimodes.

Résistance à la poussière et aux vibrations : le système innovant de lentilles rend le connecteur insensible à la poussière et aux vibrations, ce qui permet des connexions répétées sans nettoyage.

Haute performance pour plus de 10 000 cycles de connexions : le connecteur EBO MPE est conçu pour une répétabilité exceptionnellement élevée, garantissant une performance constante même après de nombreux cycles de connexions.

Évolutif et à l’épreuve du temps : le connecteur est actuellement disponible avec 12 et 16 fibres monomodes ou multimodes et peut être étendu jusqu’à 144 fibres, ce qui en fait la solution idéale pour les réseaux en expansion et les exigences croissantes.

Versatilité dans les centres de données

Le connecteur EBO MPE est la solution idéale pour un large éventail d’applications dans les centres de données modernes. Qu’il s’agisse de centres de données hyperscale, de trunks, de distribution Top-of-the-Rack (ToR) et End-of-Row (EoR) ou de connexions de transceivers optiques, le connecteur offre une solution fiable et performante pour toutes ces applications.

Avantages pour les opérateurs et les utilisateurs

Coût total de gestion minimal : le connecteur EBO MPE permet de réduire les coûts d’installation et de maintenance grâce à sa faible sensibilité à la poussière et au fait qu’il peut être utilisé de nombreuses fois sans nettoyage.

Processus d’installation rapide et facile : le fait que la férule soit hermaphrodite (ni mâle/ni femelle) élimine le besoin de personnel spécialisé et minimise les erreurs d’installation. Le connecteur est donc facile à utiliser et le temps d’installation est considérablement réduit.

Fiabilité exceptionnelle : des performances stables et une excellente atténuation garantissent une transmission constante et fiable des données.

Réflexion totale du signal lumineux : le faisceau lumineux sort du connecteur à un angle de 90 degrés et non de façon linéaire, ce qui réduit considérablement le risque de blessure pour l’utilisateur.

Alors que les besoins des centres de données continuent de croître, le connecteur EBO MPE offre une solution à long terme qui répond non seulement aux exigences de bande passante et d’évolutivité d’aujourd’hui, mais aussi à celles de demain. Pouvant connecter jusqu’à 144 fibres, ce connecteur est prêt à faire face à la numérisation progressive et à la demande croissante de réseaux rapides et fiables.