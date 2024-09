Rosenberger OSI étend son offre de services à toute l’Europe

septembre 2024 par Marc Jacob

Des services complets garantissent la réussite des projets



Rosenberger OSI a prouvé sa capacité à réaliser des projets d’installation complexes dans toute l’Europe dans des délais très courts, en particulier dans le domaine de la construction de clusters et d’infrastructures d’intelligence artificielle. L’entreprise a mené à bien des projets pour de grandes multinationales et des entreprises du top 10 de Fortune, dépassant les attentes des clients grâce à des solutions rapides. Selon la dernière analyse de la satisfaction des clients, toutes les personnes interrogées se sont déclarées pleinement satisfaites de la qualité des produits et des performances de l’entreprise.

Offre de services sur mesure : solutions personnalisées pour l’infrastructure de l’IA

L’offre de services complète et personnalisée de Rosenberger OSI - comprenant le conseil, l’installation et la maintenance - est conçue pour répondre aux diverses exigences des clients. Les services proposés comprennent l’installation de clusters d’IA, le câblage à haut débit et l’optimisation du réseau, le tout sur mesure pour garantir l’évolutivité et la haute performance.

Exécution de projet agile : mise en œuvre rapide et flexible

Les capacités d’exécution de projets agiles sont l’un des éléments clés d’une mise en œuvre réussie. Grâce à la mise en œuvre de méthodologies de gestion de projet agiles, Rosenberger OSI s’adapte à la fois aux différents besoins des clients et aux différentes situations des sites européens, garantissant ainsi une livraison rapide et efficace.



Gestion des relations avec les clients : conseils stratégiques et supports

L’objectif principal de Rosenberger OSI est d’être un conseiller de confiance tout au long du projet. L’équipe de projet fournit une orientation stratégique et une expertise technique, en gérant les interactions avec les clients sur le terrain afin de garantir une communication claire, le respect des délais et l’alignement sur les objectifs du projet. L’engagement à satisfaire le client est évident à chaque étape du processus.