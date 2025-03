Rockwell Automation obtient la certification de cybersécurité IEC 62443-4-2 pour ses variateurs de fréquence

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Rockwell Automation, Inc. annonce que TÜV Rheinland, organisme de certification indépendant reconnu dans le monde entier, lui a attribué la certification IEC 62443-4-2 niveau de sécurité 1 (SL1) de la Commission électronique internationale pour sa série de variateurs de fréquence Allen-Bradley PowerFlex 755T et les variateurs moyenne tension PowerFlex 6000T, attestant ainsi leur conformité aux standards de cybersécurité drastiques définis par cette norme.

Le standard IEC 62443-4-2 fait partie de la série ISA/IEC 62443 qui met l’accent sur la sécurité des systèmes industriels d’automatisation et de contrôle. La certification qui vient d’être attribuée à ces gammes de variateurs met en exergue la robustesse de ces équipements face aux cyber menaces, et leur capacité à protéger les systèmes industriels contre les tentatives d’intrusion et les cyber attaques potentielles.

Le processus de certification comportait une évaluation rigoureuse de la conception et du développement de cette série de variateurs de fréquence, en vérifiant l’intégration d’une cybersécurité adéquate à chaque étape du cycle de vie. Cette approche complète en matière de sécurité couvre la modélisation des menaces, des pratiques de codage sécurisées et des tests axés sur la sécurité, pour contribuer à identifier et à réduire les vulnérabilités potentielles.

Avec une offre de services complets en matière de cybersécurité, Rockwell Automation a franchi de nombreuses étapes dans ce domaine au cours des dernières années :

• Niveau de maturité 4 (le plus haut niveau disponible) de la certification IEC 62443-4-1 qui régit la cybersécurité industrielle, attribuée par l’organisme de contrôle indépendant TÜV Rheinland pour son cycle de développement sécurisé

• Premier contrôleur d’automatisme programmable dans le monde à être certifié au standard de sécurité IEC 62443-4-2 par TÜV Rheinland

• Introduction dans les ateliers de systèmes conformes au protocole industriel CIP Security d’ODVA

• Membre fondateur de l’ISA Global Cybersecurity Alliance

• Certification IEC 62443-3-3 de conformité des processus par TÜV Rheinland

• Certification ISO 27001 pour son support à distance, par le Standards Institute of Israel