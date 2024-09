Rockwell Automation lance Logix SIS

septembre 2024 par Marc Jacob

Les systèmes instrumentés de sécurité (Safety Instrumented Systems) répondent à cette exigence en assurant la sécurité requise et en contribuant à la protection des personnes, des lieux et des actifs de contrôle critiques. Ces solutions doivent satisfaire à des normes de sécurité des procédés qui varient en fonction de l’environnement tout en étant conformes aux différentes entités de certification.

Avec le lancement du système Logix SIS, Rockwell propose une solution de sécurité moderne et intégrée dont les niveaux d’intégrité de sécurité SIL 2 et SIL 3 augmentent la sécurité des procédés et des systèmes hybrides. Le système Logix SIS a été certifié par l’institut indépendant TÜV Rheinland. Le système Logix SIS réunit tous les composants d’un système instrumenté de sécurité, y compris le résolveur logique de procédés et les entrées/sorties. Ce système est conçu pour offrir un haut niveau de disponibilité doublé d’une expérience utilisateur intégrée avec le dernier automate 1756, la plateforme d’E/S FLEX 5000® et l’application Studio 5000 Logix Designer®.

Fonctionnalités du système SIS Logix :

• Les solutions SIL 2 et SIL 3 de nouvelle génération assurent une sécurité complète dans une large gamme d’applications industrielles.

• La sécurité à haute disponibilité permet un fonctionnement continu des procédés critiques.

• La mise en œuvre est rationalisée par l’utilisation de matériel et de logiciels couramment utilisés.

• La réduction du temps d’ingénierie maximise l’efficacité en simplifiant la conception et la configuration.

• Le système est mis à jour sans nécessiter de temps d’arrêt planifié.

• Il est disponible auprès des distributeurs de Rockwell Automation qui offrent un accès pratique aux clients du monde entier.

Le système Logix SIS sera disponible en septembre 2024.