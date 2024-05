Rivery nommé premier dans 3 catégories du Grid Report de G2 pour les outils ETL

mai 2024 par Marc Jacob

G2 est le plus grand site d’évaluation de logiciels B2B, qui présente plus de 145.000 produits et est visité par 80 millions d’acheteurs de logiciels chaque année. Ses prix annuels du meilleur logiciel classent les meilleures entreprises et les meilleurs produits logiciels en se basant sur des avis d’utilisateurs réels. Son Grid Report de G2 pour les outils ETL évalue et classe les produits de la catégorie ETL.

Rivery remporte la première place dans trois catégories : "best support" - "easiest to do business with" - "easiest to use". Ces places sont déterminées par un algorithme de G2 qui prend en compte les notes de satisfaction des utilisateurs réels sur plusieurs questions d’évaluation liées à l’utilisation.