Rivery lance son Kit API pour Amazon dans Snowflake

novembre 2024 par Marc Jacob

Grâce à ce nouveau kit, il est possible de centraliser les données issues du kit API partenaire de vente Amazon (SP-API) directement dans Snowflake, offrant ainsi un accès automatisé et sécurisé aux données critiques de ventes, d’inventaire, de paiement, et de performance logistique. Ce kit accélère les prises de décisions stratégiques grâce à un suivi continu des performances commerciales et à des insights exploitables directement depuis Snowflake.

Les principales fonctionnalités du kit API partenaire de vente Amazon lancé par Rivery incluent :

L’automatisation de l’ingestion des données Amazon, supprimant la nécessité de requêtes manuelles et permettant aux utilisateurs de Snowflake de disposer en temps réel de toutes les informations sur les ventes.

L’optimisation de l’analyse des tendances de vente et des performances produits pour des insights plus rapides et pertinents.

L’intégration des données de logistique et de paiement pour assurer un suivi précis des expéditions, des remboursements et des transactions financières, permettant une gestion complète du cycle de vie des produits en vente sur Amazon.

Ce kit utilise l’API des partenaires de vente (SP-API) d’Amazon, un outil basé sur REST qui permet aux vendeurs d’Amazon d’accéder à des données clés telles que les commandes, les expéditions et les paiements. Il permet d’améliorer l’efficacité, de réduire la main-d’œuvre et d’accroître la réactivité des clients, ce qui favorise la croissance de l’entreprise.

Grâce à cette solution, les vendeurs peuvent suivre leurs KPIs en temps réel et bénéficier d’analyses enrichies sans manipulations de données fastidieuses. Le kit aide également les entreprises à optimiser leur chaîne d’approvisionnement et à anticiper les tendances du marché. Il leur permet d’accéder en temps réel aux informations critiques sur les ventes, les expéditions, et les paiements, favorisant des analyses approfondies et l’amélioration du service client.

Plus de renseignements sur le kit API partenaire de vente Amazon lancé par Rivery sont accessibles via ce lien sur le site de Rivery ou plus généralement sur le site partenaire API d’Amazon ou via ce lien dédié aux développeurs.