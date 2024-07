Rivery et Next Decision deviennent partenaires

juillet 2024 par Marc Jacob

Next Decision, cabinet d’experts en Data & Big Data, pilotage RSE / ESG, organisation des SI, pilotage RH & Business Apps accompagne avec succès petites, moyennes et grandes entreprises dans la mise en place de Modern Data Platform et d’outils d’aide à la décision depuis 2010. Aujourd’hui, Next Decision compte plus de 250 consultants qui proposent leur expertise en décisionnel et Big Data sur tout le territoire français, via onze agences à Nantes, Ancenis, Paris, Lille, Brest, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Rennes, et Angers.

Pour répondre aux besoins de ses clients qui sont à la recherche de nouvelles solutions toujours plus innovantes et performantes pour migrer dans le cloud, Next Decision a cherché un partenaire qui propose une plateforme flexible et puissante de gestion de données de type SaaS. Après avoir étudié plusieurs solutions, l’envie d’un partenariat avec Rivery - qui a un ADN très proche du leur - a germé. Pour eux, Rivery se distingue en tant que solution conçue pour gérer l’ingestion et la transformation de données. Elle appartient à la famille des ETL/ELT qui propose depuis sa création la possibilité de transformer les données en SQL, puis depuis une année, Rivery a ajouté le Python pour des personnes un peu plus techniques qui le préfèrent au SQL.

Afin de proposer une valorisation optimisée de la data, Next Decision s’appuie sur Rivery pour ingérer les données avant de les stocker sur une plateforme comme Snowflake. La combinaison fonctionne parfaitement. Une fois les données collectées, stockées et mises en sécurité, elles sont diffusées via les utilisateurs clients. Rivery est une solution qui offre une expérience utilisateur 100 % en ligne grâce à une interface web simple et épurée. Elle se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa flexibilité. Rivery offre une interface user friendly qui permet aux utilisateurs de gérer leurs pipelines de données de bout en bout sans nécessiter de connaissances approfondies en data engineering des données.

Pour que ce partenariat soit fructueux, Next Decision a nommé un responsable pour gérer la communication et donner de la visibilité à Rivery vers les clients comme en interne. Bastien Chaleat, Architecte Data, chargé de ce partenariat est ravi de cette collaboration et du temps que les équipes françaises de Rivery lui accorde.

Nouer ce partenariat avec Rivery permet à Next Decision de proposer à ses clients une solution ELT toujours plus innovante. Les équipes expérimentées de Rivery sont très présentes et savent conseiller au mieux pour répondre aux attentes des clients. L’offre de Rivery mise à disposition des clients de Next Decision propose plus de 200 connecteurs natifs entièrement gérés sur des solutions les plus performantes du marché. Rivery permet aussi une prise en charge de la réplication CDC et SQL, une interface “low code” et des zones de fichiers personnalisées.