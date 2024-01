Rivery est classé 1er par G2 pour sa facilité d’utilisation

janvier 2024 par Marc Jacob

G2 est le plus grand site d’évaluation de logiciels B2B, qui présente plus de 145.000 produits et est visité par 80 millions d’acheteurs de logiciels chaque année. Ses prix annuels du meilleur logiciel classent les meilleures entreprises et les meilleurs produits logiciels du monde en se basant sur des avis d’utilisateurs réels.

La note d’utilisabilité d’un produit est calculée par un algorithme propriétaire prenant en compte les notes de satisfaction des utilisateurs réels, la facilité d’administration du produit, et comment le produit répond aux exigences de l’entreprise, entre autres.

Rivery a obtenu une note supérieure à 9 sur 10 sur les trois critères ci-dessus avec une note générale de 9.2 sur 10. La liste révèle que les utilisateurs proviennent majoritairement de PME (42 %), TPE (39 %) et grandes entreprises (20 %).

En plus d’être premier sur cette liste, Rivery est également classé troisième dans le top 20 des outils ETL, toutes régions et segments confondus.