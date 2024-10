Rivery annonce l’intégration de Snowflake comme source de données

octobre 2024 par Marc Jacob

Paris, France — Le 29 octobre 2024 — Rivery, la solution complète pour accélérer la création de pipelines de données, annonce l’intégration de Snowflake en tant que nouvelle source de données, offrant ainsi un accès plus fluide et plus complet à leurs données pour alimenter leurs flux de travail analytiques.

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs de Rivery peuvent désormais se connecter facilement à Snowflake pour extraire des données et les exploiter dans leurs processus d’intégration de données. Que ce soit pour des besoins d’analyse, de reporting ou de machine learning, cette connexion simplifiée permet une gestion plus efficace des données en temps réel.

Principales fonctionnalités de l’intégration :

Support complet de Snowflake comme source de données : Les utilisateurs peuvent se connecter à Snowflake et extraire des tables et des colonnes de manière dynamique, facilitant ainsi l’intégration et la gestion des données provenant de plusieurs sources au sein de Rivery.

Filtrage des données : Les utilisateurs peuvent configurer des filtres pour ne récupérer que les données pertinentes, optimisant ainsi les performances et réduisant les coûts liés à l’extraction de données inutiles.

Gestion des types de données : Rivery gère automatiquement les types de données de Snowflake, garantissant une compatibilité complète entre les systèmes de données sans nécessiter de conversion manuelle.

Configuration et gestion simplifiées : Les utilisateurs peuvent configurer rapidement la connexion à Snowflake via l’interface Rivery, en fournissant les informations essentielles comme l’URL de compte Snowflake, le nom d’utilisateur, le mot de passe et d’autres informations d’authentification. Cette configuration permet un accès sécurisé et rapide aux données de Snowflake.