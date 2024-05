Riverbed présente une plateforme d’observabilité alimentée par l’IA

mai 2024 par Marc Jacob

Riverbed présente une plateforme d’observabilité alimentée par l’IA et a lancé plusieurs nouvelles solutions ainsi qu’un agent unifié reposant sur cette architecture ouverte. S’appuyant sur sa vaste collection de données détaillées sur le paysage informatique, les nouvelles capacités d’observabilité de Riverbed permettent désormais aux services informatiques de surmonter les obstacles à la visibilité liés au cloud public, aux architectures Zero Trust et SD-WAN, ainsi qu’aux environnements de travail à distance.

En outre, avec Aternity Mobile, le service informatique peut désormais surveiller les performances des appareils mobiles Apple iOS et Android appartenant à l’entreprise afin d’identifier de manière proactive les problèmes liés à l’expérience numérique et de prendre des mesures ciblées pour améliorer la productivité des collaborateurs en contact direct avec la clientèle.

La société a également lancé la nouvelle génération de Riverbed IQ 2.0, un service AIOps qui réduit la répétition des alertes et permet au service informatique d’identifier et de résoudre les problèmes plus rapidement en utilisant la corrélation et l’automatisation pilotées par l’IA des données de Riverbed et de tiers.

Les équipes informatiques d’aujourd’hui sont confrontées à la tâche ardue de fournir une expérience numérique tout en gérant des environnements informatiques complexes et de vastes quantités de données et d’alertes sans contexte suffisant ni informations exploitables. En outre, cette situation est aggravée par les angles morts du réseau et la pénurie de ressources informatiques qualifiées. Cela représente un défi unique qui nécessite la capacité de collecter et d’analyser toutes ces données, et de tirer parti de l’IA et de l’automatisation pour répondre aux besoins des opérations informatiques modernes. La plateforme alimentée par l’IA de Riverbed recueille des données sur l’ensemble de la chaîne technologique afin de garantir des résultats précis en matière d’IA, ce qui permet en fin de compte de réduire le temps et les coûts de dépannage informatique et d’offrir de meilleures expériences numériques aux utilisateurs finaux.

Riverbed Platform – AI-Powered Observability pour une optimisation de l’expérience numérique

La nouvelle plateforme Riverbed est ouverte, simple et intelligente, permettant aux services informatiques de collecter, d’analyser, d’automatiser et d’établir des rapports sur les données, afin d’offrir des expériences numériques optimisées. La plateforme Riverbed recueille des données complètes couvrant les réseaux, l’infrastructure informatique, les applications, l’expérience utilisateur, les terminaux et le cloud ; et en tant que plateforme ouverte, elle est proposée avec environ 35 intégrations d’applications et de logiciels préconstruites. La plateforme Riverbed intègre les données, y compris celles de tiers, dans un moteur AIOps pour l’analyse et la corrélation, ce qui permet d’identifier les causes profondes et de lancer des mesures correctives automatisées. Les rapports sont établis à l’aide des tableaux de bord Riverbed ou par l’intégration avec des outils de gestion des services informatiques tels que ServiceNow. La plateforme Riverbed comprend notamment un certain nombre de technologies sous-jacentes.

● Le nouveau Riverbed Unified Agent, qui rationalise le déploiement et la gestion des solutions de visibilité avec un seul agent. L’agent unifié permet au service informatique d’ajouter des modules de visibilité fournis par le SaaS, tels qu’Aternity pour la surveillance de l’expérience de l’utilisateur final et NPM+ pour la surveillance du réseau et du cloud, afin de collecter davantage de données sans ajouter d’agents. Riverbed Unified Agent s’accompagne d’un puissant outil de gestion des agents.

● Riverbed Data Store, qui utilise, analyse et établit des rapports sur des pétaoctets de données. Le Data Store relie les sources de données d’une organisation en un référentiel de données efficace, permettant aux entreprises de disposer des bonnes données au bon moment. Cette technologie en instance de brevet permet aux clients de bénéficier du puissant référentiel de données de Riverbed qui rend l’IA exploitable, sans qu’une entreprise ait besoin de créer son propre référentiel, ce qui est très difficile.

● Topology Viewer, pour générer une cartographie dynamique des appareils connectés et montrer les dépendances au sein de structures informatiques évolutives et dynamiques, en replaçant les données dans leur contexte.

Les nouvelles solutions de collecte de données et de visibilité comprennent :

● Riverbed Aternity Mobile est un outil de surveillance mobile unique en son genre qui augmente la productivité des collaborateurs en permettant aux équipes informatiques d’identifier de manière proactive les problèmes de performance de l’expérience numérique sur les appareils mobiles fournis par l’entreprise, et de prendre des mesures correctives ciblées. Selon Gartner, on estime à 155 millions le nombre de nouveaux appareils mobiles utilisés chaque année par les entreprises, et ces appareils sont utilisés pour des tâches critiques par des employés de première ligne dans tous les secteurs d’activité. Aternity Mobile fonctionne sur Apple iOS et Android, sur la gamme la plus complète d’appareils, et résout ce qui était auparavant un manque de visibilité majeur sur les performances des appareils et l’expérience des utilisateurs.

● Riverbed NPM+ est le premier d’une série de services NPM fournis en mode SaaS, la collecte des données s’effectuant à l’aide de Riverbed Unified Agent au niveau du terminal. Méthode inédite dans l’industrie, NPM+ dépasse les angles morts traditionnels du réseau créés par le travail à distance, les clouds publics et les architectures cryptées telles que les environnements Zero Trust, en étendant la visibilité des données à des emplacements du réseau où la surveillance n’était pas possible jusqu’à présent. NPM+ est conçu pour collecter des données décryptées à chaque point de connexion de l’utilisateur et du serveur (y compris Kubernetes), comblant ainsi les lacunes en matière de visibilité telles que les tunnels cryptés dans les architectures Zero Trust.

● Riverbed NetProfiler, qui offre une visibilité en temps réel sur le trafic réseau et les performances des applications, propose désormais de nouvelles fonctionnalités pour surveiller la conformité et les performances du SD-WAN, notamment pour les SD-WAN de Cisco (Viptela) et de VeloCloud.

Riverbed IQ 2.0 et Aternity Intelligent Service Desk

Présentée pour la première fois en 2022, la deuxième génération de Riverbed IQ 2.0 est un service AIOps basé sur le SaaS qui utilise l’automatisation pilotée par l’IA pour contextualiser et corréler les données réelles dans l’ensemble du paysage informatique afin de prévenir, d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Riverbed IQ 2.0 reproduit et automatise les meilleures pratiques des experts informatiques afin de bénéficier d’un contexte plus précis, de filtrer les bruits et de définir des priorités, réduisant ainsi les alertes aux seules plus importantes. Riverbed IQ 2.0 exploite des techniques AIOps telles que Riverbed Data Store et Topology Viewer, et utilise Riverbed Automation pour automatiser les processus afin que le service informatique puisse résoudre les problèmes plus rapidement, souvent sans intervention humaine.

La nouvelle version de Riverbed IQ 2.0 tire parti de sources de collecte de données élargies, ainsi que d’une bibliothèque de 170 remédiations Aternity prédéfinies et intégrées, d’intégrations d’applications et d’outils permettant de créer des remédiations personnalisées. En outre, les balises personnalisées et l’automatisation à la demande permettent aux services informatiques de lancer immédiatement une mesure corrective ou de la programmer à un moment préétabli.

Riverbed IQ 2.0 fait suite au lancement récent de l’Intelligent Service Desk d’Aternity, qui améliore l’efficacité et la disponibilité du service desk et du centre d’appels. Cette nouvelle fonctionnalité d’Aternity exploite l’IA et déclenche des flux de travail pour automatiser et résoudre les problèmes courants. De plus, Aternity Intelligent Service Desk permet à l’IT de comprendre la satisfaction des utilisateurs finaux grâce à l’intégration de l’analyse des sentiments dans les workflows de remédiation, de la détection à la résolution des problèmes. Il en résulte une amélioration de la satisfaction des clients et des utilisateurs pour les centres d’appels et les services d’assistance.