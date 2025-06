RGPD : 219 Millions d’Euros d’Économies et les Défis Futurs de la Cybersécurité

juin 2025 par Gaetan Fron, Directeur Commercial France et Luxembourg chez Diligent

La CNIL vient de sortir une étude sur l’impact du RGPD qui présente des résultats significatifs : jusqu’à 219 millions d’euros d’économies réalisées par les entreprises grâce à une meilleure gestion des données et des risques. Cependant, la cybersécurité et la conformité aux normes restent des défis complexes à surmonter, d’autant plus que la législation continue d’évoluer. Grâce à une meilleure gestion des données et des risques. Cependant, la cybersécurité et la conformité aux normes restent des défis complexes à surmonter, d’autant plus que la législation continue d’évoluer.

Pour les entreprises, se conformer au RGPD et aux nouvelles exigences de cybersécurité n’est plus une simple obligation réglementaire. C’est un levier stratégique pour renforcer la résilience, améliorer la gouvernance et garantir la confiance des clients, partenaires et investisseurs.

Gaetan Fron, Directeur Commercial France et Luxembourg chez Diligent, s’exprime sur le sujet :

« En 2024, avec une augmentation de 20 % des violations de données, la cybersécurité est devenue un enjeu de premier plan pour les entreprises, en particulier face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Toutefois, ce n’est pas seulement la gestion des cyber risques qui est cruciale, mais la manière dont les organisations gèrent leurs données et se conforment aux réglementations telles que le RGPD. L’étude récente de la CNIL révèle qu’une gestion plus efficace des risques a permis aux entreprises de faire l’économie de 219 millions d’euros, soit 82 % des pertes évitées. Cela démontre que l’intégration des bonnes pratiques en matière de gouvernance et de conformité peut offrir des avantages financiers substantiels.

À mesure que les entreprises font face à des régulations de plus en plus strictes et des risques cyber qui augmentent, il devient crucial d’adopter des outils et des processus qui assurent non seulement la conformité, mais aussi une gestion proactive des risques. L’adoption de solutions intelligentes, telles que l’automatisation des processus de gouvernance et de gestion des risques, vise à améliorer la sécurité des données et à prédire l’impact des menaces avant qu’elles ne surviennent. Alors que les entreprises ont de gros enjeux de digitalisation, accélérée par l’adoption de l’IA, le véritable défi réside dans la capacité des entreprises à se préparer, à évaluer et à gérer ces risques de manière stratégique, en alliant sécurité, innovation et rentabilité. »