Retarus renforce Transactional Email

novembre 2024 par Marc Jacob

Renforcer la confiance, l’intégrité et l’authenticité des communications

Qu’il s’agisse d’envoyer des factures, des avis d’expédition ou des mises à jour de statut, les entreprises envoient au quotidien une multitude de messages critiques de façon automatisée directement à partir de leurs applications d’entreprise. Cela s’accompagne cependant d’une recrudescence des attaques par hameçonnage (phishing) utilisant des tactiques de plus en plus élaborées. Les entreprises ne peuvent donc plus seulement se fier à des seuls protocoles de sécurité standardisés pour la sécurité des e-mails.

Retarus souhaite répondre à ce défi avec Message Signing. Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais possible de signer les e-mails transactionnels envoyés directement depuis les applications d’entreprise au moyen de certificats S/MIME. Cette fonctionnalité garantit que le contenu de l’e-mail n’a pas été modifié depuis son envoi, et que le message provient bien de l’expéditeur indiqué.

Chaque e-mail transactionnel est signé numériquement utilisant la norme S/MIME. Pour la plupart des clients avec lesquels la communication se fait majoritairement par email, ces messages sont ensuite affichés avec une coche bleue ou verte à côté du nom de l’expéditeur. Il est ainsi plus facile pour les destinataires de savoir si un message provient d’un expéditeur digne de confiance et s’il n’a pas été falsifié. En cliquant sur l’icône, les clients moins aguerris sur le plan technique peuvent afficher des détails supplémentaires concernant le certificat en question, leur donnant la possibilité de vérifier un e-mail avec davantage de précision.

Un niveau de protection au-delà des normes existantes

Retarus Message Signing est la première et seule solution du marché à offrir ce niveau de sécurité et de protection. Les entreprises peuvent ainsi mieux protéger leurs collaborateurs et leurs clients, tout en prévenant plus efficacement les cyberattaques sophistiquées, telles que l’usurpation d’identité (spoofing) ou le phishing.

Le SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) et DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) ont déjà considérablement amélioré l’authentification technique des domaines. Retarus Message Signing est l’étape suivante vers davantage d’intégrité dans la communication par e-mail.

Retarus Message Signing est désormais disponible en France, ainsi qu’en Allemagne, Autriche, Suisse, en Italie et en Espagne.