Retarus renforce sa solution Email Security

mai 2024 par Marc Jacob

Retarus renforce ses capacités de protection pour tous les utilisateurs de la solution Email Security et disposant de l’option Advanced Threat Protection. Cette nouvelle solution de sandboxing assistée par l’IA garantit désormais une détection encore plus efficace des failles de type « zero-day ». En outre, un moteur anti-spam supplémentaire offre aux entreprises une meilleure protection contre les escroqueries par phishing (hameçonnage) en filtrant les fichiers avec des images suspectes dans les emails, telles que les QR codes, ainsi qu’en identifiant les liens susceptibles de présenter un risque.

Grâce à la fonction de sandboxing, les pièces jointes potentiellement malveillantes sont téléversées dans un environnement virtuel isolé et examinées pour détecter tout comportement irrégulier. La technologie innovante de sandboxing employée par Retarus Email Security utilise le Machine Learning, les réseaux de neurones artificiels et l’analyse comportementale pour détecter de manière encore plus fiable les menaces complexes de type « zero-day » et les nouvelles variantes de logiciels malveillants. Les pièces jointes soumises au sandboxing peuvent inclure des fichiers Office, HTML et compressés. De plus, les clients de Retarus disposent de données rassemblées par un réseau mondial externe de renseignements sur les menaces, sans partager ses propres données à des tiers.

Lorsque des logiciels malveillants sont détectés, des indicateurs de compromission (IoCs) et des rapports complets fournissent aux clients des informations détaillées sur le levier d’attaque et les méthodes employées par les cybercriminels. Comme avec toutes les fonctions de la solution Email Security de Retarus, le traitement des données pendant le sandboxing est toujours effectué en totale conformité avec le RGPD dans des centres de données certifiés ISO 27001 et SOC 2 Type II situés en Europe. Toutes les données sont transmises sous forme cryptée et supprimées immédiatement après l’examen du fichier dans l’environnement sandbox.

Une approche très ciblée de la protection contre les spams et le phishing

Par ailleurs, Retarus a également renforcé les mécanismes de détection de spams et de phishing, en offrant désormais à tous les clients de la solution Advanced Threat Protection un moteur anti-spam supplémentaire basé sur de nombreux filtres et algorithmes qui sont continuellement mis à jour par le biais de bases de données cloud. La nouvelle option Retarus AntiSpam Management fonctionne indépendamment de la langue et détecte les liens dangereux même s’ils sont cachés dans des QR codes. De plus, les logos et autres fichiers images sont vérifiés, ce qui permet d’identifier rapidement les tentatives d’hameçonnage. La reconnaissance du texte dans les fichiers joints tels que les documents PDF ou les formulaires HTML a également été améliorée, tout comme l’analyse des fichiers ZIP.

Basé sur des modèles d’apprentissage automatique et des heuristiques spécifiques, le nouveau moteur anti-spam détecte mieux les expéditeurs masqués, qu’ils soient dissimulés dans l’en-tête ou dans le corps du message. Avec tous les mécanismes de filtrage, seules les propriétés sélectionnées sont extraites et hachées. Le contenu de l’e-mail reste intact. Cela garantit que les réglementations strictes en matière de protection des données et les directives de conformité sont toujours respectées.

Une protection avancée pour des exigences de sécurité complexes

Avec sa Secure Email Platform basée sur le cloud, Retarus offre une solution qui couvre toutes les exigences d’une entreprise en matière de messagerie électronique à partir d’un seul fournisseur. Grâce à leur conception modulaire, les services Email Security peuvent être adaptés et personnalisés de manière flexible pour répondre aux besoins de sécurité de n’importe quelle entreprise et protéger leur communication par e-mail contre les attaques, même dans des environnements complexes et hybrides. Des mécanismes de défense intelligents à plusieurs niveaux et des composants de protection brevetés facilitent la protection préventive, en particulier contre les menaces avancées telles que les ransomwares, le spear phishing et le business email compromise (BEC), tout en permettant la détection précoce de menaces jusqu’alors inconnues et en accélérant les procédures de réponse en matière de sécurité.