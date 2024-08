Retarus rejoint le groupe de travail M3AAWG

août 2024 par Marc Jacob

Retarus annonce son adhésion au Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG), un organisme mondial centré sur la lutte contre les abus sur les messageries en ligne. Cette adhésion stratégique démontre l’engagement de Retarus à renforcer la sécurité des communications en ligne et la confiance en ces dernières pour sa clientèle.

Le M3AAWG est une organisation internationale collaborative rassemblant les principaux acteurs de l’industrie de la messagerie, notamment les fournisseurs de services

Internet (ISP), les fournisseurs de services de messagerie électronique (ESP), les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de solutions de sécurité. L’organisation lutte contre les abus au niveau des messageries, tels que le spam, les virus, les attaques

par déni de service et d’autres formes d’exploitation en ligne, dans le but d’améliorer la fiabilité des communications en ligne.

Contribution de Retarus au M3AAWG

En rejoignant le M3AAWG, Retarus collaborera avec ses pairs du secteur et utilisera sa grande expertise en matière de sécurisation des communications professionnelles

pour contribuer au développement et à la mise en œuvre de pratiques, normes et technologies visant à atténuer les menaces liées aux messageries. Retarus participera activement aux initiatives du M3AAWG, notamment à ses groupes de travail et programmes éducatifs,

pour favoriser un environnement en ligne plus sûr et plus sécurisé.

La Secure Email Platform de Retarus offre des solutions complètes de sécurisation du courrier électronique, conçues pour protéger les entreprises contre un large éventail

de cybermenaces. La plateforme comprend une protection avancée contre les menaces, des solutions de chiffrement et d’archivage, ainsi que des fonctions liées au routage et aux infrastructures. En outre, le service de messagerie transactionnelle haut de gamme

permet d’envoyer de gros volumes d’e-mails directement à partir d’applications professionnelles existantes, de manière fiable, et conformément aux meilleures pratiques en matière de débit garanti, de livraison et de conformité. En assurant une sécurité robuste

des e-mails, et en garantissant une disponibilité et des performances élevées à partir de six datacenters, Retarus aide les organisations à protéger leurs informations sensibles et à gérer les e-mails de manière holistique, même au sein d’environnements vastes

et complexes.