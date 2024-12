Retarus nommé Leader dans le rapport IDC MarketScape Worldwide Digital Fax 2024 Vendor Assessment

décembre 2024 par Marc Jacob

Retarus a été reconnu comme Leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Digital Fax 2024 Vendor Assessment (doc #US51812124. décembre 2024), qui vise à aider les organisations à choisir les bons partenaires pour répondre à leurs besoins critiques an matière d’usage du fax numérique et faire progresser leur transformation digitale.

Les solutions Retarus Cloud Fax permettent aux entreprises de moderniser et de rationaliser leur infrastructure de messagerie. Retarus assure une intégration transparente des services de fax dans le Cloud au sein des principales applications d’entreprise et des solutions de communication omnicanales, et offre les normes de conformité et de sécurité les plus élevées possibles. Les entreprises choisissent Retarus comme fournisseur de confiance de services de fax digitalisés, qui permet à ses clients d’innover dans leurs communications, d’adopter facilement des solutions de fax dans le Cloud, et d’optimiser leurs échanges de données critiques.

La messagerie transactionnelle et l’échange de documents sont au cœur des processus commerciaux hautement critiques, tels que le transfert et la distribution de documents, l’échange de données sur les patients dans le secteur de la santé, les comptes fournisseurs (AP) et les bons de commande (PO), la commande et la facturation, les confirmations d’opérations commerciales ou les audits. Intégrée à la plateforme de messagerie d’entreprise de Retarus, Retarus Cloud Fax garantit à ses utilisateurs une fiabilité des processus, des performances élevées, et une sécurité solide reposant sur une infrastructure évolutive.