Résultats IBM, Analyse Forrester

octobre 2024 par Dario Maisto, Analyste Principal de Forrester

Suite à une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre d’IBM, quelques commentaires de l’analyste principal de Forrester, Dario Maisto, sur les performances récentes de l’entreprise et son implication dans le marché de l’IA

« Les deuxième et troisième trimestres 2024 ont été denses pour IBM. La stratégie de l’entreprise s’est reflétée positivement sur l’action du vendeur. Ce dernier a réalisé une bonne performance jusqu’à présent en 2024, malgré quelques jours moins performants récemment, en ligne avec la performance de quelques autres géants de la technologie.

« Dans l’ensemble, le secteur technologique semble en bonne forme et continue de bénéficier de la dynamique de l’IA. À cet égard, IBM et la plateforme d’IA à code source ouvert Hugging Face ont annoncé en début d’année que le modèle de fondation géospatiale watsonx.ai d’IBM - construit à partir des données satellitaires de la NASA - sera disponible en libre accès sur Hugging Face. Cette initiative montre l’implication d’IBM dans le marché de l’IA, qui est ce qui a suscité le plus d’attention dans le secteur de la technologie encore en 2024, avec la genAI ».