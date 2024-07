Restez en sécurité pendant Amazon Prime Day

juillet 2024 par Keeper Security

À l’approche des Amazon Prime Days les 16 et 17 juillet, les acheteurs en ligne se préparent à une multitude d’offres et de réductions. Cependant, un trafic de plus en plus important et l’excitation autour de cet événement mondial attirent également les cybercriminels qui cherchent à profiter des acheteurs. Il est essentiel que les consommateurs restent vigilants afin de protéger leurs numéros de cartes de crédit, leurs comptes et leurs informations personnelles. Keeper Security, le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge protégeant les mots de passe, les passkeys, les accès privilégiés et les connexions à distance, partage les bonnes pratiques essentielles pour aider à atténuer les menaces et à faire des achats en toute sécurité.

Les cybercriminels développent constamment de nouvelles méthodes sophistiquées pour exécuter leurs attaques. Pendant les Prime Days, les fausses notifications et les fausses offres d’Amazon se multiplient, menaçant la sécurité des données des acheteurs peu méfiants. Les attaques de phishing, les ransomwares, les logiciels malveillants, les e-mails compromis et les QR codes falsifiés sont autant de tactiques couramment utilisées pour tromper les consommateurs et les inciter à tomber dans le piège de l’escroquerie. Pour contrer ces menaces, les acheteurs doivent respecter les bonnes pratiques suivantes :

● Faites vos achats sur l’application ou le site web officiel : Les escrocs créent souvent de faux sites web qui imitent ceux d’entreprises bien connues afin d’attirer des clients peu méfiants. Pour éviter d’être victime de ces manœuvres, faites toujours vos achats directement sur l’application ou le site officiel d’Amazon. Évitez d’accéder au site à partir de messages ou de liens de tiers, car il pourrait s’agir d’escroqueries. En outre, gardez un œil sur les fausses publicités dans les résultats de recherche qui pourraient vous conduire à une version usurpée du site web légitime. Par exemple, l’URL www.Amazon.com pourrait être légèrement modifiée en www.Amaz0n.com sur un faux site web dangereux.

● Attention aux escroqueries par hameçonnage : Avec des millions d’utilisateurs à la recherche des meilleures offres des Prime Days, les cybercriminels peuvent envoyer des e-mails ou des messages texte incitant les acheteurs à cliquer sur des liens ou à fournir des informations personnelles. Ces liens mènent souvent à des sites web frauduleux qui imitent des détaillants légitimes et attirent les consommateurs avec des offres ou des prix incroyables. Sur ces faux sites, les acheteurs peuvent être invités à saisir les informations relatives à leur carte de crédit ou à leur compte bancaire, ce qui permet aux cybercriminels d’accéder à leurs données sensibles. Vérifiez toujours l’identité de l’expéditeur d’un e-mail non sollicité, vérifiez les URL avant de visiter un site web et n’ouvrez pas les pièces jointes que vous n’attendez pas, en particulier celles qui proviennent d’expéditeurs non vérifiés. Méfiez-vous des messages contenant des fautes de frappe, des offres trop belles pour être vraies ou des demandes de cliquer immédiatement sur des liens, car il s’agit d’indicateurs courants d’escroqueries.

● Utilisez des mots de passe forts et uniques : Tous vos comptes doivent être protégés par des mots de passe forts. Un mot de passe fort comporte au moins 16 caractères et utilise des lettres majuscules et minuscules, ainsi que des chiffres et des symboles. Les mots de passe doivent être uniques pour chaque compte, car si un cybercriminel met la main sur un mot de passe réutilisé pour plusieurs comptes, il peut accéder à tous ces comptes. Un générateur de mots de passe peut générer des mots de passe forts pour tous vos comptes. Mieux encore, un gestionnaire de mots de passe peut générer, stocker et remplir automatiquement les mots de passe de tous vos comptes, tout en fournissant un avertissement intégré concernant les sites web usurpés.

● Activer l’authentification multi-facteurs (MFA) : L’authentification multi-facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant plusieurs méthodes de vérification avant d’accorder l’accès à un compte. Cette étape de sécurité supplémentaire permet de s’assurer que même si un mot de passe est compromis, les cybercriminels seront toujours contrecarrés lorsqu’ils essaieront d’accéder au compte. L’activation de la MFA est une étape cruciale dans le renforcement de vos défenses. Un gestionnaire de mots de passe sécurisé peut non seulement générer et stocker des mots de passe forts, mais aussi stocker et remplir automatiquement vos codes MFA.

« Alors que l’excitation de l’Amazon Prime Day grandit, il est important de se rappeler que les cybercriminels sont tout aussi désireux de profiter de cet événement que les acheteurs de trouver de bonnes affaires » déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Chez Keeper, notre objectif est de fournir à nos utilisateurs les connaissances et les outils nécessaires pour défendre leurs informations personnelles contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. N’oubliez pas que la cybersécurité n’est pas qu’une question de technologie - il s’agit d’être conscient et proactif dans la protection de vos informations personnelles ».

Il est essentiel de se tenir informé des dernières pratiques en matière de cybersécurité pour se protéger en ligne, en particulier lors d’événements à haut risque tels que es Amazon Prime Days. Comprendre l’importance de ne visiter que des sites web légitimes, de se méfier des escroqueries par hameçonnage, d’utiliser des mots de passe robustes et d’activer le MFA, peut considérablement améliorer votre sécurité. Il vaut mieux être sceptique, car les cybercriminels prospèrent en exploitant les faiblesses.

En suivant ces étapes, les acheteurs peuvent profiter des réductions et de l’excitation des Prime Day d’Amazon tout en s’assurant que leurs données restent sécurisées. Ne laissez pas les cybercriminels transformer une bonne affaire en une escroquerie coûteuse.