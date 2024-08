Renforcer la Cybersécurité dans le milieu médical

août 2024 par Christophe Gaultier, Directeur Opentext Cybersecurity

Utilisation de technologies et formations pour la prévention des cyberattaques

Pour prévenir les cyberattaques, il est impératif que les établissements de santé adoptent une stratégie de sécurité avancée. L’utilisation de solutions telle que la protection de points de terminaison basés sur le cloud permet de bloquer les fichiers, scripts, URL malveillants en temps réel. Cela permet d’assurer une gestion centralisée et automatisée qui garantit une protection continue contre les nouvelles menaces. De plus, le chiffrement des e-mails est essentiel pour sécuriser les communications contenant des données médicales sensibles. Les outils de chiffrement doivent être simples à gérer et à utiliser par le personnel. La protection contre les menaces par courrier électronique, y compris les filtres anti-spam et anti-phishing, doit également être mise en place afin de surveiller et bloquer les menaces avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs finaux. Les solutions utilisant l’intelligence artificielle peuvent quant-à-elles détecter et bloquer les e-mails de phishing sophistiqués qui échappent aux filtres traditionnels et pourrait porter atteinte aux dossiers médicaux.

Parallèlement à l’adoption de technologies avancées, la formation du personnel medical en cybersécurité est cruciale. Selon une étude de Verizon, 85 % des violations de données impliquent un facteur humain, soulignant l’importance d’une formation adéquate pour le personnel afin de reconnaître et de signaler les activités suspectes. Des programmes réguliers de formation, incluant des simulations de phishing, des modules d’apprentissage en ligne et des ateliers pratiques, peuvent grandement réduire le risque de cyberattaques réussies. Les collaborateurs doivent alors être formés sur les meilleures pratiques de sécurité, les méthodes de détection des tentatives de phishing, et l’importance de maintenir la confidentialité des informations sensibles. En outre, l’adoption du modèle de sécurité Zero Trust, qui repose sur le principe de ne faire confiance à aucun utilisateur ou dispositif par défaut, est essentielle. Ce modèle implique des vérifications continues et des stratégies de réponse automatisées pour minimiser les risques de brèches internes et externes, garantissant que seules les entités légitimes peuvent interagir avec les systèmes critiques. En segmentant les réseaux et en restreignant les accès aux informations sensibles sur la base du principe du Zéro tolérance, les établissements de santé peuvent alors réduire leur surface d’attaque et prévenir les mouvements des cybercriminels.

Assurer la conformité et la résilience face aux incidents

Assurer la conformité réglementaire est un autre aspect crucial de la cybersécurité dans les soins de santé. Les établissements doivent se conformer à des réglementations strictes telles que HIPAA et GDPR pour éviter les amendes lourdes et protéger la confidentialité des patients (GDPR, HIPAA). La conformité ne se limite pas aux mesures techniques de sécurité, mais inclut également des politiques organisationnelles et des processus de gestion des données. Des audits réguliers et des évaluations de conformité sont essentiels pour identifier et corriger les lacunes dans les mesures de protection des données. L’utilisation d’outils de protection des e-mails et des terminaux peut aider à respecter les exigences réglementaires. De plus, les outils de gestion des identités et des accès permettent de contrôler et de surveiller l’accès aux informations sensibles, facilitant ainsi la gestion de la conformité et la mise en œuvre de mesures correctives. Le développement et la mise en œuvre d’un programme de gestion des risques des tierces parties sont également nécessaires pour sécuriser les interactions avec les fournisseurs et les partenaires. Les établissements doivent évaluer les pratiques de sécurité de leurs fournisseurs et exiger des certifications de conformité pour s’assurer que les partenaires respectent les mêmes normes de sécurité élevée.

En cas d’incident, une réponse rapide et efficace est cruciale pour minimiser les impacts d’une attaque. Un plan de réponse aux incidents bien défini, incluant des procédures pour détecter, contenir et éradiquer les menaces, ainsi que des actions pour restaurer les services et être capable de communiquer est indispensable. Les équipes de réponse aux incidents doivent être formées pour réagir rapidement et efficacement à toute tentative de violation de sécurité. De plus, il est crucial de sauvegarder régulièrement les données et de disposer d’un plan de récupération efficace pour rétablir la confiance des patients et éviter les perturbations dans les soins. Les solutions de sauvegarde doivent être testées régulièrement pour s’assurer qu’elles peuvent restaurer les données rapidement en cas de besoin. En outre, la segmentation des sauvegardes et l’utilisation de la technologie de stockage dans le cloud peuvent fournir une protection supplémentaire contre les ransomwares et autres cybermenaces. Enfin, les audits de sécurité réguliers et les tests sont essentiels pour identifier et corriger les vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants. Les audits doivent couvrir tous les aspects de l’infrastructure informatique, y compris les réseaux, les applications et les dispositifs connectés, tandis que les tests de pénétration permettent de simuler des attaques pour identifier les faiblesses des systèmes et des dispositifs IoT, renforçant ainsi les défenses avant qu’une véritable attaque ne survienne.

La cybersécurité est une composante essentielle de la protection des données des patients et de la continuité des soins. En adoptant des technologies préventives, en formant le personnel, en assurant la conformité, en préparant des réponses rapides aux incidents et en réalisant des audits réguliers, les établissements de santé peuvent renforcer leur cyber-résilience et protéger efficacement leurs systèmes contre les menaces croissantes.