René Bonvanie entre au Comité de Surveillance du groupe Nomios

juillet 2024 par Marc Jacob

Le groupe Nomios renforce son Comité de Surveillance avec la nomination de René Bonvanie, expert d’envergure internationale en marketing, cybersécurité et technologies.

René Bonvanie jouera un rôle essentiel de conseiller stratégique et marketing pour Nomios, auprès du Président-fondateur, Sébastien Kher, et de son actionnaire majoritaire, Keensight Capital.

Sa nomination est effective depuis le 25 juin 2024.

Au cours des quatre dernières décennies, René Bonvanie a mis ses compétences du commerce et du marketing ainsi que son expérience du management, humain et stratégique, au service de nombreux acteurs du monde de la technologie B2B, dans les domaines de la cybersécurité, de la business intelligence, du développement, du stockage, ou encore du logiciel (ERP, CRM, etc.).

Après la création de son entreprise de logiciels en 1983, René Bonvanie a collaboré avec certaines des plus grandes entreprises de la tech mondiale, parmi lesquelles Oracle, Business Objects, SAP, Salesforce.com ou encore Veritas. Il a également joué un rôle prépondérant dans la forte croissance de Palo Alto Networks entre 2009 et 2020, avec notamment l’accompagnement de l’entrée en bourse en 2012 de l’entreprise devenue aujourd’hui un des leaders de l’industrie.

René Bonvanie siège actuellement au conseil d’administration de sociétés telles que Acronis, Bitwarden, Collibra, Cyera, Guardsquare, Ordr, Seemplicity et Zafran.