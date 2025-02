Remise des Prix du concours CUBE Data Center : les acteurs du numérique récompensés pour leur sobriété énergétique.

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le Championnat de France des Économies d’Énergie (CFEE) dévoile les lauréats de la première saison du CUBE Data Center. Pendant un an, les infrastructures numériques ont mis en œuvre des stratégies innovantes pour réduire leur consommation d’énergie tout en maintenant leurs performances opérationnelles. Les résultats obtenus démontrent qu’un numérique optimisé est possible, en conciliant management actif, innovation et responsabilité environnementale. La remise des prix récompense les initiatives exemplaires et encourage l’adoption de bonnes pratiques dans un secteur clé pour la transformation énergétique.

Les data centers, un enjeu clé pour la transformation énergétique du numérique

Face à la croissance continue du numérique (cloud, intelligence artificielle, services en ligne), les infrastructures de stockage doivent relever un défi majeur : héberger les données en utilisant un minimum d’énergie.

Le concours CUBE Data Center, destiné aux centres de données et salles informatiques, a ainsi vu le jour grâce à l’engagement de la FNCCR, France Data Center, GIMELEC, et les acteurs clés du secteur parmi lesquels APL DATA CENTER, Crédit Agricole GIP, Data4, EDF, Schneider Electric. Cette ligue du Championnat de France des Economies d’Energie vise à démontrer qu’optimisation énergétique et performance peuvent aller de pair.

Engagés dans une démarche exemplaire, ces pionniers ont aussi choisi d’y participer aux côtés de BNP Paribas, la Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre, Dalkia, Nlighten, Digital Realty, et ITS Integra, le Ministère de la Transition Ecologique. Une démarche qui illustre leur engagement à montrer la voie et à créer une émulation positive dans tout le secteur.

"La place occupée aujourd’hui par les infrastructures numériques dans notre société impose une gestion efficace et intelligente de leur énergie. Cette nouvelle édition de CUBE Data Center prouve que les solutions pour y arriver sont disponibles dès à présent et permettent d’obtenir des résultats remarquables. Félicitations aux lauréats qui tracent la voie à suivre pour toute notre industrie." Hélène Macela Gouin – VP Secure Power et Data Center chez Schneider Electric France, fondateur du concours.

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes : jusqu’à 3% d’économies d’énergie en un an !

BNP Paribas décroche la médaille d’Or grâce à une approche globale associant excellence technique et engagement des équipes. Si les autres vainqueurs illustrent la diversité des leviers d’optimisation possibles, tous convergent vers une même conclusion : la performance énergétique repose sur une mobilisation collective.

Le Podium Global récompense la performance énergétique des équipements IT et des infrastructures support, en tenant compte de l’évolution de la charge des serveurs (nombre de clients) et des variations climatiques.

Trophée d’OR : BNP Paribas – DC 1

Le Podium Utility récompense les performances énergétiques de l’ensemble de l’infrastructure (groupes froids, ventilation des couloirs et bureaux...) accueillant les salles serveurs.

Trophée d’Or : BNP Paribas – DC 1

Le Podium IT récompense la capacité du bâtiment à optimiser la consommation électrique de ses salles serveurs (ou baies), en prenant en compte l’évolution des flux de données qu’elles traitent.

Trophée d’Or Catégorie > 1 000 kW : Data 4 - DC03

Trophée d’Or Catégorie < 1 000 kW : ITS Integra – ITC7

Le Podium Meilleure Performance récompense le meilleur indice d’efficacité, calculé en divisant la consommation globale du bâtiment par la consommation IT.

Trophée d’Or : Nlighten – DC1

"CUBE Data Center nous a permis de nous concentrer sur l’optimisation de notre plateforme existante. Le concours a favorisé une véritable dynamique de partenariat avec tous nos clients, dont les typologies sont très diverses." François Sterin, Chief Operating Officer, chez Data 4.

CUBE Data Center : un accélérateur de transformation collective

La singularité du concours CUBE Data Center ? Le jury, c’est le compteur ! Basé sur la mesure des consommations réelles, il mobilise toute la chaîne de valeur : exploitants, utilisateurs, hébergeurs et équipementiers. Cette approche collective permet d’optimiser les performances à tous les niveaux, avec des résultats concrets et mesurables.

A l’image des 11 ligues du Championnat de France des Economies d’Energie, CUBE Data Center repose sur 4 piliers :

Performance technique : optimisation des équipements,

Excellence opérationnelle : amélioration des processus de pilotage,

Engagement humain : formation et mobilisation des équipes,

Innovation collaborative : partage des meilleures pratiques entre acteurs.

"Notre approche s’appuie sur une politique des petits pas, où les échanges approfondis entre experts techniques et équipes terrain ont permis une vision plus systémique de notre architecture de refroidissement, enrichie par l’expérience accumulée sur site. Un objectif : nous approprier et dupliquer ce modèle dans nos 115 data centers en Europe." Louis-Marie Le Leuch, Energy & Sustainability Director, chez Digital Realty.

Un modèle inspirant pour le secteur

Face à l’essor des usages numériques, les Data Centers et infrastructures IT se trouvent au cœur d’une transformation majeure. Selon l’ADEME, ils représentent 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et jusqu’à 3% de la consommation électrique française.

L’optimisation énergétique des Data Centers est donc avant tout un levier de performance incontournable.

Loin d’être une contrainte, l’optimisation énergétique de ces infrastructures représente une formidable opportunité pour les acteurs du secteur. En effet, l’énergie constituant le premier poste de dépense d’un data center, sa maîtrise permet d’allier excellence environnementale et avantage compétitif.

"La compétitivité de nos entreprises passe par le partage des bonnes pratiques. Aujourd’hui, c’est le moment d’être dans une communauté d’échanges, et le challenge CUBE illustre parfaitement ce que cette approche peut apporter." Olivier Biton, Chief Executive Officer, chez Crédit Agricole.

Une première édition qui prouve que la transformation est possible

Les champions de CUBE Data Center montrent que le secteur peut réduire sa consommation d’énergie de façon concrète.

Le concours valorise les initiatives collectives exemplaires et accélère la diffusion des meilleures pratiques en offrant :

Des solutions concrètes et reproductibles,

Un cadre incitatif pour progresser collectivement,

Une sensibilisation de l’ensemble du secteur.

Les enseignements de cette première saison

Les résultats obtenus par les lauréats de CUBE Data Center démontrent l’efficacité de 6 leviers de sobriété énergétique :

La collaboration étroite entre exploitants et utilisateurs permettant d’optimiser les réglages,

Le confinement des flux d’air,

L’ajustement technique des groupes froids,

L’optimisation de la charge des équipements,

La densification de leur usage.

Cette approche globale a permis aux lauréats d’atteindre jusqu’à 3% d’économies d’énergie en un an malgré la croissance de leur activité. Pour mesurer l’ampleur de l’impact : quand un data center de taille moyenne s’inscrit dans une démarche de sobriété énergétique telle que CUBE, les économies réalisées avoisinent celles de 1 000 foyers engagés dans une démarche similaire.

Vers de nouveaux challenges

CUBE Data Center invite tous les acteurs du numérique (collectivités, entreprises, acteurs de la colocation ou du numérique) à rejoindre cette dynamique, en participant à la prochaine édition. Il est déjà possible de s’inscrire à la prochaine saison du concours CUBE Data Center.

Plus de renseignements sur www.cube-datacenter.org.

Tous les lauréats CUBE Data Center

Trophées Podium Global

1er prix : BNP Paribas – DC 1 avec 2,8% d’économies d’énergie

2ème prix : CA GIP – Bâtiment C avec 1,8% d’économies d’énergie

3ème prix : Data 4 – DC03 avec 1,7% d’économies d’énergie

Trophées Podium Utility (Efficacité énergétique)

1er prix : BNP Paribas – DC 1 avec 28,3% d’économies d’énergie

2ème prix : CA GIP – Bâtiment C avec 7,2% d’économies d’énergie

3ème prix : EDF – Data Center EDF Noé avec 6% d’économies d’énergie

Trophées Podium IT (sobriété énergétique) : supérieur à 1 000 kW

1er prix : Data 4 - DC03 avec 1,6% d’économies d’énergie

Trophées Podium IT (sobriété énergétique) : inférieur à 1 000 kW

1er prix : ITS Integra – ITC7 avec 1,9% d’économies d’énergie

Trophée Podium Meilleure Performance

1er prix : Nlighten – DC1 avec 9,5% d’économies d’énergie

Mention spéciale - Meilleur PUE

Digital Realty avec un PUE de 1,36

Mention spéciale - Meilleure animation

Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre

À propos du Championnat de France des Économies d’Énergie

Avec 11 ligues dédiées à différents secteurs (tertiaires, collectivités, scolaires, résidentiels), le CFEE transforme la sobriété énergétique en un défi collectif, positif et mesurable.

Les performances du premier concours CUBE dédié aux bâtiments tertiaires ont transformé les Économies d’Énergie en un sport national, impliquant des milliers d’entreprises et d’institutions dans une compétition positive et collective. Désormais rassemblées sous le drapeau du Championnat de France des Economies d’Energie, 11 ligues CUBE couvrent tous types de bâtiments (tertiaires, collectivités, scolaires et résidentiels...), offrant un accompagnement ciblé et adapté à chaque secteur.

En connectant les humains, les concours CUBE réduisent les consommations énergétiques et les émissions de CO₂, tout en encourageant un changement de comportement durable et volontaire. Cette approche réinvente l’industrie en impliquant toutes les parties prenantes dans une dynamique collective.

Au sein du Championnat de France des Économies d’Énergie, nous croyons que le futur commence aujourd’hui, et qu’ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus sobre, connecté et résilient.