"Rematérialisation : Et si la clé de votre transformation numérique n’était pas là où vous l’attendez ?"

février 2025 par Jean-Marc Rietsch groupe Pineappli FISAM

Dans un monde ou dématérialisation et digitalisation s’imposent, la rematérialisation a pourtant sa place. Loin d’être un retour en arrière elle permet de sécuriser, pérenniser et réaliser la transformation de vos processus. Mais comment assurer une transition harmonieuse entre supports numériques et physiques ? Et quelles pratiques adopter pour garantir l’intégrité des documents au fil de leurs transformations ?