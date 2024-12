Red Hat signe un accord de collaboration avec AWS

décembre 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc a signé un accord de collaboration stratégique (SCA) avec Amazon Web Services (AWS) afin d’étendre la disponibilité des solutions open source de Red Hat dans la Marketplace d’AWS en s’appuyant sur la relation de longue date entre les deux entreprises. Red Hat entend ainsi aider les entreprises à se doter de plateformes de cloud hybride de pointe, telles que Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), Red Hat OpenShift AI et Red Hat OpenShift Virtualization, sur l’infrastructure AWS, afin de répondre à leurs besoins critiques en matière de modernisation des applications, de migration des machines virtuelles (VM) et de déploiements de projets d’intelligence artificielle (IA).

Alors que de nombreuses entreprises sont actuellement en proie à l’incertitude et voient leurs coûts de gestion de leur infrastructure virtuelle augmenter, elles effectuent d’importantes migrations de leurs machines virtuelles (VM) dans des paysages informatiques complexes. En parallèle, les entreprises privilégient de plus en plus l’IA pour se démarquer et rester compétitives. Pour répondre au mieux à ces besoins, Red Hat propose une expérience unifiée permettant aux clients de migrer plus facilement leurs VMs et leurs workloads conteneurisés simultanément vers le cloud avec davantage de cohérence et d’évolutivité, tout en fournissant les plateformes et l’infrastructure modernes nécessaires pour prendre en charge les workloads d’IA de dernière génération.

Ce soutien comprend une prise en charge plus soutenue de Red Hat OpenShift Service on AWS, une plateforme d’application clé en main entièrement gérée, afin d’aider les clients à utiliser OpenShift Virtualization dans leurs environnements AWS de manière plus fluide. Cette démarche permet de rationaliser les migrations des VMs et les initiatives de modernisation des applications, et comprend la prise en charge des workloads virtualisés Windows sur OpenShift Virtualization via Red Hat OpenShift Service sur AWS. En outre, Red Hat OpenShift pourra être exécutée en tant qu’offre autogérée sur les instances AWS EC2 bare metal afin d’offrir aux clients une plus grande flexibilité dans le déploiement de leurs workloads virtualisés et conteneurisés.

Grâce à l’inclusion d’OpenShift Virtualization et de la boîte à outils de migration dédiée à la virtualisation, Red Hat OpenShift facilite la migration des machines virtuelles. La solution est conçue pour le cloud et permet une automatisation complète dès le premier jour de déploiement. Elle comprend des fonctionnalités d’auto-réparation et de réconciliation, qui peuvent être appliquées à la fois aux conteneurs et aux workloads des VMs. Par ailleurs, en exécutant OpenShift Virtualization sur les instances AWS EC2 bare metal, les workloads de VMs pourront conserver des niveaux de performance et de redondance similaires, tout en s’exécutant sur une plateforme plus moderne. Cela permettra aux VM et aux conteneurs d’interagir directement avec l’infrastructure et le matériel sous-jacents afin de minimiser les frais administratifs et d’éliminer le besoin d’une couche d’hyperviseur traditionnelle.

Enfin, lors d’une migration à grande échelle, Red Hat Ansible Automation Platform peut fonctionner avec la boîte à outils de migration dédiée à la virtualisation et réduire le temps nécessaire aux migrations plus importantes. Par ailleurs, Red Hat Ansible Automation Platform Service sur AWS, disponible sur la Marketplace d’AWS, accélère et simplifie l’automatisation, favorise la migration à l’échelle et automatise les opérations dès le deuxième jour pour les workloads des VMs après la migration.

Libérer la nouvelle génération d’innovation en matière d’IA

Dans le cadre de cette collaboration, Red Hat vise à optimiser la disponibilité de solutions telles que RHEL AI et Red Hat Openshift AI sur la Marketplace d’AWS, y compris les offres « bring your own subscription » (BYOS) et les offres privées, prenant en charge l’informatique accélérée et les logiciels NVIDIA, notamment la validation de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise et NVIDIA NIM, un ensemble de microservices faciles à utiliser conçus pour un déploiement sécurisé et fiable de l’inférence de modèles d’IA à haute performance. Red Hat propose des offres pour des accélérateurs d’IA et des GPU supplémentaires provenant des principaux fournisseurs de puces comme AMD et Intel.

Cette collaboration s’appuiera sur une feuille de route de mise sur le marché élaborée par Red Hat et AWS afin de proposer ces solutions à leurs clients, en complément d’autres activités visant à mieux promouvoir la façon dont ces offres peuvent être utilisées dans les environnements cloud pour répondre aux besoins des entreprises.