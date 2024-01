Red Hat nomme Rémy Mandon au poste de Country Manager France

janvier 2024 par Marc Jacob

Rémy Mandon rejoint Red Hat en tant que nouveau Country Manager France, sous la direction de Gianni Anguilletti, Vice-Présidence de la région MED. Il mettra sa connaissance stratégique du marché et de la technologie, ainsi que sa riche expérience de la vente consultative et basée sur la valeur au service des objectifs de Red Hat en France.

Rémy Mandon a commencé sa carrière chez Oracle, avant de rejoindre IBM en 2001 en tant que country manager pour Websphere en France. Depuis, Rémy Mandon il a occupé des postes de direction au sein d’IBM dans le domaine des ventes mondiales, notamment en tant que chef de cabinet, vice-président de l’intégration des données et de la gouvernance – Global Sales, et vice-président Internet of Things Europe, où il a dirigé la ligne d’activité Watson IOT et le centre de briefing d’IBM.