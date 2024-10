Red Hat intègre sa plateforme Red Hat Enterprise Linux AI aux serveurs ThinkSystem de Lenovo

octobre 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc annonce avoir entamé une collaboration avec Lenovo afin d’intégrer la plateforme Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) aux serveurs ThinkSystem SR675 V3 de Lenovo. Grâce à cette collaboration, RHEL AI sera directement compatible avec ces serveurs et préchargée en usine afin d’aider les clients à développer, à tester et à exécuter plus facilement des modèles d’intelligence artificielle (IA) et d’IA générative sur une plateforme de modèles de fondation fiable, construite sur un système d’exploitation optimisé pour l’IA.

Si l’IA générative représente une formidable opportunité d’accélérer les initiatives d’innovation au sein des entreprises, les workloads d’IA ont besoin de s’appuyer sur une combinaison de serveurs extrêmement performants et de logiciels flexibles, capables de prendre en charge ces demandes intensives de calcul et de traitement, tout en rationalisant l’entraînement et les ajustements des modèles d’IA. Par ailleurs, en incorporant la plateforme RHEL AI aux serveurs ThinkSystem SR675 V3 de Lenovo, Red Hat et Lenovo offrent à leurs clients des performances optimisées en matière d’IA grâce à la puissance de traitement du GPU intégré. Ces derniers peuvent ainsi lancer leurs initiatives d’IA en production de manière plus rapide et fluide.

RHEL AI est une plateforme de modèles de fondation qui combine la famille de grands modèles de langage (LLM) Granite sous licence open-source d’IBM Research et des outils d’alignement des modèles InstructLab, afin de favoriser une approche du développement de modèles centrée sur la communauté. La solution complète est fournie sous forme d’image Red Hat Enterprise Linux optimisée et amorçable pour la portabilité sur l’ensemble du cloud hybride. Elle est également incluse dans Red Hat OpenShift AI, la plateforme de Red Hat dédiée aux opérations d’apprentissage automatique hybrides (MLOps) pour l’exécution de modèles et d’InstructLab à grande échelle sur tous les environnements de clusters distribués.

Lenovo offre un accompagnement complet à ses clients pour les aider à optimiser et à installer les solutions Red Hat. Ces services comprennent notamment une expertise approfondie en matière de développement, d’intégration et de gestion, permettant aux entreprises d’améliorer les performances et l’évolutivité de leur infrastructure informatique tout en réduisant la complexité et les coûts associés.

L’équipe d’experts de Lenovo se tient à disposition des clients pour les accompagner tout au long du cycle de vie des technologies sur lesquelles ils s’appuient. Pour en savoir plus sur les services dispensés par Lenovo, cliquer ici.

RHEL AI est désormais pris en charge et disponible sur les serveurs ThinkSystem SR675 V3 de Lenovo. Les clients peuvent déjà tester la solution directement dans le Centre d’excellence en services d’IA de Lenovo, où les solutions produites sont conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises clientes.