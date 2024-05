Red Hat intègre l’IA générative dans l’ensemble de son portefeuille de solutions de cloud hybride grâce à Red Hat Lightspeed

Red Hat, Inc annonce l’expansion de sa solution Red Hat Lightspeed à l’ensemble de ses plateformes, contribuant à intégrer une IA enterprise-ready dans son portefeuille de solutions de cloud hybride. Red Hat OpenShift Lightspeed et Red Hat Enterprise Linux Lightspeed offriront des fonctionnalités intelligentes de traitement du langage naturel, qui ont été conçues pour rendre les plateformes Linux et d’applications cloud natives de Red Hat plus faciles à utiliser pour les novices, et plus efficaces pour les utilisateurs expérimentés. En outre, grâce à l’intégration de l’IA générative (GenAI), Red Hat ambitionne d’améliorer l’efficacité et la productivité des équipes utilisant ces plateformes.

Initialement présentée dans Red Hat Ansible Automation Platform, la solution Red Hat Lightspeed est conçue pour aider à combler le déficit de compétences et la complexité de l’informatique à l’échelle de l’entreprise à mesure que les organisations se tournent de plus en plus vers le cloud hybride. Elle permet ainsi aux utilisateurs de gagner en efficacité et en précision, tout en allégeant la charge de travail des équipes informatiques pour favoriser l’innovation. En diffusant Red Hat Lightspeed au sein des principales plateformes de Red Hat, les utilisateurs seront alors capables d’appliquer les vastes connaissances de Red Hat en matière de technologies open source dans les environnements critiques de manière contextuelle, et en fonction de leurs situations spécifiques. Ainsi, cela amplifiera encore davantage la valeur et les bénéfices de l’abonnement Red Hat.

Intégrer la GenAI à une plateforme d’application du cloud hybride

En tant que principale plateforme d’application du cloud hybride alimentée par Kubernetes, Red Hat OpenShift est généralement utilisée par des services et des équipes dont les rôles et les compétences varient. OpenShift Lightspeed applique la GenAI en fonction de la manière dont ces groupes déploient les applications traditionnelles et cloud natives sur les clusters Openshift, en simplifiant la gestion du cycle de vie des applications et la mise à l’échelle des ressources pour répondre à la demande. Les utilisateurs encore novices d’Openshift sont donc en mesure d’acquérir et de développer plus rapidement les compétences nécessaires pour exécuter la plateforme d’applications, tandis que les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser la plateforme OpenShift Lightspeed et ses bénéfices démultipliés.

OpenShift Lightspeed sera en mesure de prendre en charge de nombreux scénarios, notamment concernant les actions qu’un utilisateur peut entreprendre lorsqu’un cluster est à pleine capacité. Il pourra alors suggérer à l’utilisateur d’activer l’autoscaling avant de proposer une nouvelle instance de taille plus appropriée après avoir vérifié que les clusters sont bien hébergés sur un cloud public. Par ailleurs, en examinant les modèles d’utilisation de manière plus approfondie, OpenShift Lightspeed pourrait proposer de réduire l’autoscaling dès que les besoins en capacité diminuent et même faire des recommandations supplémentaires, comme proposer d’utiliser GitOps pour sauvegarder une configuration afin de pouvoir l’utiliser sur tous les clusters.

La plateforme Linux, terreau de la future génération de talents informatiques

En outre, Red Hat Enterprise Linux Lightspeed contribuera à simplifier la manière dont les entreprises technologiques déploient, gèrent et entretiennent leurs environnements Linux. Alors que même les vétérans de l’informatique perçoivent l’évolution et la complexité des systèmes comme un défi, Red Hat Enterprise Linux Lightspeed aide aussi bien les administrateurs novices que les équipes chevronnées, chargées de la gestion des opérations, à gagner en rapidité et en productivité grâce à la principale plateforme d’entreprise Linux du marché.

Cette capacité s’appuie sur les décennies d’expertise de Red Hat en matière de plateforme d’entreprise Linux, qui repose également sur l’utilisation de la GenAI pour aider les clients à répondre plus rapidement aux questions courantes et à résoudre les problèmes émergents. Par exemple, dans le cadre de l’apparition d’un nouvel identifiant CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), Red Hat Enterprise Lightspeed peut signaler à un administrateur qu’un Red Hat Security Advisory (RHSA) a été publié avec des corrections. Par la suite, il peut avertir l’utilisateur que certaines machines impactées sont en production et ne doivent pas être mises en arrêt, mais que des mises à jour peuvent être appliquées aux systèmes de développement et de tests en pré-production concernés. Enfin, Red Hat Enterprise Linux Lightspeed peut aider l’utilisateur à planifier les correctifs pour la prochaine fenêtre de maintenance de la production, même en ne disposant que d’une connaissance limitée en matière de lignes de commande.

L’IA générative comme moteur de l’automatisation informatique et de l’innovation open source

Depuis le lancement de Red Hat Ansible Lightspeed en 2023, le service a été perfectionné pour permettre aux recommandations de code de gagner en pertinence, tout en améliorant l’expérience globale de l’utilisateur. Le service contient notamment les améliorations suivantes :

La possibilité de personnaliser/d’ajuster un modèle – Grâce au watsonx Code Assistant d’IBM, les utilisateurs d’Ansible Lightspeed peuvent désormais utiliser leur contenu Ansible existant pour entraîner leur modèle. En outre, les clients peuvent améliorer la qualité et la précision de leur contenu Ansible grâce à des recommandations de code adaptées aux besoins spécifiques et aux modèles d’automatisation de leurs entreprises.

Tableau de bord administrateur – Les administrateurs de comptes Red Hat peuvent désormais consulter les données de télémétrie issues de leur utilisation d’Ansible Lightspeed, notamment les métriques de monitoring des demandes effectuées via l’intelligence artificielle générative et les informations sur la façon dont les utilisateurs finaux utilisent le service.

Outre son portefeuille Red Hat Lightspeed, Red Hat poursuit son engagement en faveur de l’innovation au sein des communautés open source en intégrant l’IA générative à des projets d’avenir tels que Konveyor.

OpenShift Lightspeed sera disponible en fin d’année 2024. Les personnes souhaitant bénéficier d’un accès anticipé peuvent s’inscrire ici pour en savoir plus. Le lancement de Red Hat Enterprise Linux Lightspeed est encore en phase de planification et de plus amples informations seront bientôt disponibles. Enfin, les nouvelles fonctionnalités d’Ansible Lightspeed sont désormais disponibles au grand public.

Le cloud est hybride. Il en va de même pour l’IA.

Depuis plus de 30 ans, les technologies open source associent innovation rapide avec une réduction drastique des coûts informatiques et des barrières à l’innovation. Red Hat se positionne à l’avant-garde de ces évolutions depuis presque aussi longtemps, depuis la mise à disposition de plateformes Linux ouvertes à destination des entreprises avec le lancement de RHEL au début des années 2000, jusqu’à la définition des conteneurs et de Kubernetes comme la fondation du cloud hybride ouvert et de l’informatique cloud native grâce à Red Hat OpenShift.

Cet élan se poursuit à mesure que Red Hat alimente les stratégies d’IA/ML sur l’ensemble du cloud hybride ouvert, en permettant l’exécution des workloads à l’emplacement où les données sont conservées, qu’il s’agisse du datacenter, de multiples clouds publics ou en périphérie des réseaux. Au-delà des workloads, la vision de Red Hat en matière d’IA s’accompagne d’un entraînement et d’un raffinement des modèles dans cette perspective afin de répondre aux limites liées à la souveraineté des données, à la conformité réglementaire et à l’intégrité opérationnelle. La cohérence dont font preuve les plateformes de Red Hat sur l’ensemble de ces environnements, quel que soit l’endroit où elles s’exécutent, est un facteur essentiel pour continuer de stimuler l’innovation.