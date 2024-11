Red Hat, Inc étend sa collaboration avec Microsoft

Red Hat, Inc a étendu sa collaboration avec Microsoft afin de rationaliser et de mettre à l’échelle les déploiements de l’intelligence artificielle (IA) et de l’intelligence artificielle générative (IA générative) dans le cloud. Grâce à cette collaboration, Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) sera disponible sur Azure Marketplace en tant que plateforme de modèles de fondation optimisée et validée, pouvant être exécutée sur les environnements Microsoft Azure, mais également tant qu’offre « Bring Your Own Subscription » (BYOS).

Dans un secteur constamment marqué par des changements, les entreprises doivent impérativement adopter et conserver une pile technologique adaptable, capable d’intégrer et de prendre en charge facilement de nouvelles fonctionnalités. Ce point est particulièrement pertinent pour les entreprises qui se tournent vers des pratiques professionnelles alimentées par l’IA, qui nécessitent des technologies « AI-ready » (ou « prêtes pour l’IA ») qui couvrent les applications, les données, les plateformes et les infrastructures. RHEL AI sur Microsoft Azure apporte ainsi la cohérence et l’évolutivité nécessaires aux entreprises pour pouvoir construire, tester et déployer des modèles d’IA générative dans des environnements de cloud hybride en toute simplicité.

RHEL AI est une plateforme de modèles de fondation qui alimente l’innovation en matière d’IA générative grâce à des modèles d’entreprise Granite sous licence open-source et aide à rationaliser l’alignement des modèles sur les données et les cas d’utilisation d’entreprises privées grâce aux outils InstructLab. Par ailleurs, RHEL AI offre une voie toute tracée vers Red Hat OpenShift AI pour pouvoir régler et mettre ces modèles à disposition à l’échelle tout en s’appuyant sur les mêmes outils et les mêmes concepts.

La disponibilité de RHEL AI sur Microsoft Azure s’appuie sur une longue collaboration entre Red Hat et Microsoft, qui visent à aider les entreprises à libérer toute la puissance de l’open-source pour répondre à leurs besoins opérationnels. La plateforme RHEL AI est la toute dernière offre disponible sur Microsoft Azure et vient s’ajouter à d’autres offres existantes, telles que Red Hat OpenShift AI et Azure Red Hat OpenShift– une plateforme d’application clé-en-main entièrement gérée, développée et prise en charge conjointement par Red Hat et Microsoft.

RHEL AI sur Microsoft Azure sera disponible sur Azure Marketplace dès le mois de décembre 2024.