Red Hat étend sa collaboration avec Fujitsu

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Red Hat, Inc. annonce un partenariat international avec Fujitsu afin de développer une solution de réseau d’accès radio virtualisé (vRAN) sur Red Hat OpenShift, la plateforme applicative de référence dans le cloud hybride alimentée par Kubernetes. Fujitsu a sélectionné Red Hat OpenShift comme plateforme cloud hybride privilégiée afin de développer une solution vRAN cloud native et compatible avec l’IA, destinée à permettre aux prestataires de services de gagner en efficacité et de renforcer l’optimisation réseau, tout en étendant leurs opérations à diverses applications de manière extrêmement cohérente et flexible.

Dans le cadre de cette collaboration, Red Hat OpenShift, offrira un socle pour la solution de Fujitsu basée sur la technologie O-RAN O-Cloud, une plateforme cloud native dédiée à la prise en charge des fonctionnalités RAN virtualisées et conteneurisées, compatible avec des composants logiciels et des workloads d’intelligence artificielle (IA) pour la technologie RAN. Pour déployer et opérer un réseau RAN à grande échelle, qui couvre souvent des milliers de sites au sein du réseau du prestataire de services, il est indispensable de renforcer les capacités en matière d’automatisation, de flexibilité et de sécurité. En faisant de Red Hat OpenShift la plateforme commune pour la solution vRAN de Fujitsu, les clients bénéficient des avantages suivants :

Orchestration et automatisation avancée - Red Hat OpenShift permet le provisionnement automatique (Zero-Touch Provisioning), et offre des capacités d’automatisation intégrées afin de donner aux prestataires de services les moyens de gérer des réseaux RAN de dernière génération, quelle que soit leur taille, sur une plateforme commune.

Temps de latence extrêmement court et amélioration des performances – Fujitsu vRAN sur Red Hat OpenShift, qui s’exécute sur des serveurs ARM, offre une solution alternative aux prestataires de services qui souhaitent bénéficier d’un temps de latence plus court, du traitement déterministe et d’un fonctionnement plus rapide du matériel dédié afin d’améliorer les performances réseau.

vRAN compatible avec l’IA – Red Hat OpenShift donne aux prestataires de services la possibilité de générer de nouvelles sources de revenus grâce à une mise à l’échelle avec des capacités de sécurité renforcées et à la gestion d’applications virtualisées, cloud natives et compatibles avec l’IA au sein d’une seule plateforme unifiée.

En tirant avantage de la plateforme cloud commune Red Hat OpenShift, les prestataires de services bénéficient d’une réduction de 40 % du coût total de possession (TCO) grâce à l’amélioration du partage des ressources, de la productivité et de la mise en place de capacités d’automatisation[1]. Fujitsu vRAN sur Red Hat OpenShift se conforme aux normes de puissance de calcul ouverte définies par l’Alliance O-RAN pour l’architecture RAN et O-Cloud afin de proposer une solution intégrée, alimentée grâce à l’innovation open source et aux contributions de la communauté.