Red Hat Developer Hub est désormais disponible

janvier 2024 par Marc Jacob

Dotée d’un portail en libre-service, de modèles de logiciels standardisés, d’une gestion dynamique des plug-ins, d’un contrôle des accès basé sur les rôles (RBAC) et d’un service de support premium, Red Hat Developer Hub fournit aux entreprises les outils et les capacités nécessaires pour surmonter les goulots d’étranglement DevOps et des problèmes tels que la complexité, le manque de standardisation ou encore la charge cognitive.

Red Hat Developer Hub permet aux équipes d’accélérer le développement et le déploiement sur n’importe quelle plateforme grâce à des pipelines plus cohérents et standardisés. Pour les entreprises qui cherchent à normaliser leurs opérations dans le cloud hybride ouvert, Red Hat Developer Hub est entièrement intégré à Red Hat OpenShift afin de faciliter l’accès à l’innovation, à l’image de l’intelligence artificielle (IA) ou des architectures d’applications cloud natives.

Réduire la complexité pour accélérer et mettre à l’échelle le développement applicatif

Selon IDC, le monde est entré dans l’ère de l’entreprise numérique. Le cabinet d’analyse prévoit notamment qu’en 2024, « les dépenses des entreprises en termes de technologies numériques seront multipliées par sept, les exigences du marché contraignant ces dernières à développer des modèles numériques et à renforcer leurs capacités dans ce domaine ».

Par ailleurs, le rythme auquel les entreprises échangent et se font concurrence sur des marchés qui mettent le numérique en priorité exacerbe la nécessité de créer de nouvelles sources de valeur au moyen de produits, de services et d’expériences numériques. Toutefois, concrétiser cette promesse représente un coût pour les services informatiques, désormais confrontés à une dette technique considérable, à des lacunes en matière de compétences, à des contraintes en termes d’architecture et à des risques de sécurité en raison de la hausse abrupte de la complexité informatique et du manque de standardisation de leur chaîne d’outils de développement.

Accélérer l’intégration et la mise sur le marché de logiciels grâce à un portail unifié et à des templates logiciels standardisés

Red Hat Developer Hub répond à ces enjeux grâce à son portail en libre-service qui rassemble toutes les informations dont les développeurs ont besoin ; cela inclut notamment l’accès à diverses consoles, à un catalogue logiciel unifié, ainsi qu’à de la documentation à jour au sein d’un même référentiel. Cet environnement est plus facile à gérer pour les équipes, mais il permet également aux nouveaux membres de trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin, à mesure qu’ils se familiarisent avec les outils et les processus afin de devenir productifs plus rapidement.

En outre, les templates logiciels standardisés simplifient encore l’intégration des applications et des développeurs en éliminant les tâches secondaires et les détails technologiques qui peuvent ralentir le processus de développement et de mise sur le marché. D’un simple clic, les développeurs ont accès à tous les éléments dont ils ont besoin – des bonnes pratiques aux composants conçus au préalable par les équipes d’ingénierie des plateformes–, intégrés automatiquement et prêts à l’emploi afin qu’ils puissent immédiatement commencer à livrer des applications sur le marché.

Personnaliser et optimiser son environnement de développement grâce à des plug-ins technologiques

Red Hat Developer Hub présente la même architecture de plug-in que le projet Backstage, ce qui permet aux utilisateurs d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à leur chaîne d’outils de développement. Par ailleurs, grâce aux nouvelles fonctionnalités de gestion dynamique des plug-ins de Red Hat Developer Hub, les utilisateurs sont en mesure d’installer, de mettre à jour et de supprimer les plug-ins rapidement et facilement sans avoir à prévoir de temps d’arrêt ou de ralentissement de l’activité pour modifier le code source, reconstruire et redéployer l’environnement Backstage de base.

Red Hat a créé un certain nombre de plug-ins technologiques en s’appuyant sur les retours des utilisateurs et les a mis à la disposition de la communauté Backstage. Ces derniers sont pris en charge et compatibles avec Red Hat Developer Hub, ce qui limite les risques potentiels liés à la compatibilité et à l’opérationnel. En outre, Red Hat Developer Hub est en mesure d’exécuter et d’intégrer les plug-ins de la communauté, permettant ainsi aux entreprises d’avoir un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité sur leurs environnements.

Adopter un modèle de sécurité dès la conception pour des cycles de développement plus résilients

Concernant les logiciels, la sécurité ne se limite pas au code. Elle englobe les personnes, les processus et les outils. Pour instaurer la confiance et la transparence tout au long du cycle de développement des logiciels, il faut prioriser l’adoption des mesures de sécurité pour chacun de ces vecteurs dès le début du projet.

Par ailleurs, Red Hat Developer Hub simplifie et standardise la gestion des utilisateurs grâce au contrôle des accès basé sur les rôles (RBAC) au moyen d’un nouveau plug-in désormais accessible au grand public. Ce plug-in RBAC permet aux administrateurs et aux chefs de projet de gérer les accès des utilisateurs au portail en fonction de leur rôle au sein de l’équipe. Il peut être connecté au fournisseur d’authentification de l’entreprise et correspondre à des rôles personnalisés, permettant aux utilisateurs d’obtenir les autorisations adéquates pour accéder au catalogue de logiciels et aux données associées.

Red Hat Developer Hub vient également compléter et s’intégrer à Red Hat Trusted Software Supply Chain, une solution de sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle qui offre un cadre strict pour la vérification des contenus de confiance au moment du codage, avec une chaîne de confiance automatisée qui permet de vérifier la conformité du pipeline au moment de la conception. Ces outils fournissent une traçabilité et des attestations pour les langages, les dépendances et les cadres utilisés au sein du portail Red Hat Developer Hub et donnent aux ingénieurs de plateformes la possibilité de réagir plus rapidement en procédant à des mises à jour de la sécurité et de la conformité lorsque cela se révèle nécessaire.