Red Hat annonce la disponibilité générale de son service Red Hat OpenStack sur la plateforme OpenShift

septembre 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc annonce la disponibilité générale de Red Hat OpenStack Services on OpenShift, la prochaine version majeure de Red Hat OpenStack Platform. Cette version marque une avancée significative dans la manière dont les entreprises, en particulier les prestataires de services de télécommunications, peuvent fédérer les réseaux traditionnels et cloud-native au sein d’une structure unifiée et modernisée. La solution Red Hat OpenStack Services on OpenShift (RHOSO) permet aux entreprises de réinventer leur stratégie de virtualisation en simplifiant la mise à l’échelle, la mise à niveau et l’ajout de ressources à leur environnement cloud.

Les entreprises qui opèrent de façon générale à une très grande échelle sont confrontées à de nouveaux degrés de complexité à mesure qu’évoluent les secteurs industriels qu’elles servent. Pour relever ce défi avec efficacité, elles doivent mettre en place des infrastructures modernes capables d’évoluer vers la périphérie du réseau (l’edge) avec mise à l’échelle automatique des ressources afin de déployer une architecture de haute performance capable d’optimiser l’utilisation des ressources indépendamment de l’endroit où résident les applications. Pour atteindre ces objectifs, les infrastructures sous-jacentes doivent être capables d’héberger en toute transparence des applications virtuelles traditionnelles et des applications cloud-native plus modernes.

Avec Red Hat OpenStack Services on OpenShift, les entreprises pourront maîtriser la complexité de leur environnement dans le but de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre d’applications virtuelles et cloud-native en un seul endroit, du cœur à la périphérie du réseau. Cette solution permet de déployer des nœuds de calcul quatre fois plus rapidement qu’avec la version 17.1 de la plateforme Red Hat OpenStack[2].

Les principaux avantages de cette nouvelle version sont les suivants :

● réduction des délais de mise sur le marché grâce à l’intégration à la plateforme Ansible ;

● plan de contrôle OpenStack évolutif capable de gérer des pods Kubernetes natifs fonctionnant sur Red Hat OpenShift ;

● simplification des activités du jour 2 pour le plan de contrôle et la gestion du cycle de vie ;

● amélioration de la gestion des coûts avec possibilité de choisir des plug-ins tiers et de virtualiser les ressources avec une plus grande liberté ;

● amélioration de l’analyse de la sécurité et de la conformité du plan de contrôle et des contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC) avec chiffrement des communications et du cache mémoire ;

● amélioration de la compréhension de l’état de santé de l’environnement cloud hybride avec interface d’observabilité, opérateur d’observabilité des clusters et opérateur de journalisation de clusters OpenShift ;

● l’infrastructure optimisée pour l’IA prend en charge les technologies d’accélération matérielle en vue d’assurer une intégration transparente et une utilisation efficace des actifs dédiés aux tâches d’IA.

Par ses investissements, Red Hat confirme son engagement continu en faveur de la plateforme OpenStack dont la Société demeure le principal contributeur, tant au niveau du projet que du produit. La plateforme OpenStack est un composant vital pour les grandes infrastructures informatiques, en particulier dans le secteur des télécommunications ; cette nouvelle version peut améliorer la façon dont ces entreprises déploient, administrent et maintiennent les empreintes OpenStack.

Un soutien en faveur des fournisseurs de services de télécommunications

Afin d’aider les prestataires de services de télécommunications à atteindre plus rapidement leurs objectifs, Red Hat propose une expertise à chaque étape du processus de déploiement. Qu’elles découvrent la plateforme OpenStack ou qu’elles migrent à partir d’un parc existant, Red Hat propose à ces entreprises des formations sur mesure qui permettent à leurs équipes de développer rapidement une expertise technique en interne. Nos services de conseil aident les entreprises du secteur des télécommunications à planifier et déployer des projets dans leur environnement spécifique en se concentrant sur la minimisation des risques opérationnels. De plus, les responsables de compte technique de Red Hat accompagnent et conseillent les clients de façon continue tout au long du cycle de vie de la solution Red Hat OpenStack Services on OpenShift dans l’optique de garantir une mise en œuvre fluide et sécurisée.

Au cours des années à venir, ce paysage ne peut que gagner en dynamique et en complexité. En associant ses plateformes OpenStack et OpenShift de façon toujours étroite, Red Hat permettra aux fournisseurs de services de télécommunications de résoudre leurs problèmes actuels tout en préparant leur environnement pour qu’il puisse capitaliser de façon optimale sur les opportunités offertes par les réseaux intelligents et l’intelligence artificielle, s’épanouir en périphérie du réseau et s’adapter à l’évolution de la demande. Actuellement, 94 % des entreprises de télécommunications répertoriées au classement Fortune 500 font confiance à Red Hat[3], ce qui souligne notre aptitude à prendre en charge et à moderniser leurs réseaux. Avec la solution Red Hat OpenStack Services on OpenShift, les fournisseurs de services de télécommunications peuvent développer de nouveaux services, applications et sources de recettes tout en propulsant leur activité vers la 5G et au-delà.