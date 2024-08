Recherche Proofpoint : 93% des universités françaises ne bloquent pas les courriels frauduleux

août 2024 par Proofpoint, Inc.

Proofpoint vient de sortir son analyse annuelle de la mise en place du protocole DMARC des 44 meilleures universités françaises selon le classement Times Higher Education, et le constat reste sensiblement le même que l’année dernière : 93% des universités ne bloquent pas de manière suffisamment proactive les courriels frauduleux qui pourraient atteindre les boîtes de messageries de leurs utilisateurs.

Point encourageant comparé à l’année dernière, 82 % ont un enregistrement DMARC contre 64 % en 2023, ce qui montre une sensibilisation des établissements à la question de la sécurisation de leur nom de domaine. Cependant, juste avoir le protocole DMARC ne suffit pas, il faut aussi qu’il soit au niveau « rejet » pour bloquer proactivement les courriels frauduleux.

Pour Xavier Daspre, directeur technique France chez Proofpoint, « Les protocoles d’authentification des emails tel que DMARC restent la meilleure solution pour non seulement se défendre contre l’usurpation de nom de domaine, mais aussi le risque d’usurpation d’identité qui en découle. Les universités traitent d’importantes quantités de données sensibles et critique, c’est pourquoi nous leur conseillons de mettre en place le niveau le plus strict de protection DMARC, afin de protéger l’ensemble de leurs utilisateurs. »