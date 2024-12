Recherche CyberArk - ByteCodeLLM - La vie privée à l’ère du LLM : Du code octet au code source

décembre 2024 par CyberArk

Les chercheurs du Threat Research Lab de CyberArk ont récemment publié une analyse sur l’outil ByteCodeLLM, nouvel outil open-source qui exploite la puissance des grands modèles de langage locaux (LLM) pour décompiler les exécutables Python. Il donne la priorité à la confidentialité des données en utilisant un LLM local exécutable dans n’importe quel environnement, comme les anciens ordinateurs portables et les VM. L’outil est le premier programme de décompilation qui parvient à décompiler localement les dernières versions de Python 3.13, avec un taux de réussite de 99 % lorsqu’il est exécuté sur des versions plus anciennes de Python, et un taux de précision de 70-80 % en fonction du LLM utilisé.