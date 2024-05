Ready For IT, l’événement One-to-One pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques

mai 2024 par Marc Jacob

L’évènement annuel Ready For IT a réuni les 14 et 15 mai derniers, plus de 400 décideurs porteurs de projets (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation, ...) afin d’échanger pendant deux jours dédiés avec les 80 meilleurs fournisseurs de solutions pour la transition et la sécurité numériques, dans un cadre privilégié.

Avec plus de 2000 rendez-vous sur-mesure pré-organisés, un programme de contenus inspirant, des retours d’expérience inédits et des moments de networking entre pairs, Ready For IT a confirmé être l’événement incontournable pour les entreprises innovantes, publiques et privées, de taille intermédiaire, engagées dans la transition et la sécurité numériques de leurs organisations.

· 700 participants

· 2000 rendez-vous business

· 400 invités

· 80 sociétés partenaires

· 3 conférences plénières

· 7 tables-rondes

· 20 ateliers partenaires

· 14 demo live

· 2 soirées networking

· Sur 2 jours

" Les risques sont colossaux et les contraintes de plus en plus nombreuses. MAIS les technologies sont nos alliées, et le DSI, un humain intelligent, couteau suisse, qui est aujourd’hui à la table des discussions COMEX. "

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises sont confrontées à plusieurs enjeux de transformation numérique, qui sont souvent similaires à ceux rencontrés par d’autres entreprises à l’échelle mondiale, mais qui connaissent comme particularité la concentration des projets et une moindre latitude de budget. Les solutions sur étagère ne leur sont pas adaptées la plupart du temps, tant les particularismes de chacun varient d’une organisation à une autre.

Peu importe le secteur : l’industrie, la santé, la supply chain,... Chacun connaît des défis majeurs de modernisation, de numérisation et de sécurisation désormais. Les métiers réclament des innovations technologiques performantes, comme l’IA générative, mais sans compromettre la sécurité.

Seul événement IT qui leur soit dédié, Ready For IT a, une fois de plus, tenté de couvrir l’ensemble des défis numériques des ETI dans tous leurs particularismes, avec l’objectif de permettre aux décideurs présents (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation, ...) de rencontrer les fournisseurs de solutions qui leur permettront vraiment de mener à bien leurs projets de transition et de sécurité numériques.

" Ready for IT est un très bel événement. Il est l’occasion de découvrir de nouvelles solutions et de faire des rencontres professionnelles très enrichissantes. ", Directrice générale adjointe ADICO.

" La richesse et la diversité des échanges, entre pairs et/ou experts, sur l’événement, a souligné ce besoin crucial d’une vision technologique avancée des DSI en ETI pour harmoniser l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’IA, avec les façons de travailler des métiers dans leurs organisations, dans le cadre d’une réglementation multiple et changeante. " résume Maria Iacono, Directrice de Ready For IT.

Organisé par DG Consultants (créateurs du format One to One il y a plus de 20 ans avec Les Assises de la cybersécurité), la 5ème édition de Ready For IT a ainsi rassemblé 700 participants et généré plus de 2000 rendez-vous one-to-one.

Retrouvez l’édition 2024 en images ici

Et les replays des conférences là

Rendez-vous du 20 au 22 mai 2025 à Monaco pour la 6ème édition

de Ready For IT !