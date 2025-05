Rapport sur les menaces de Gen – Malvertising : l’attaque privilégiée des cybercriminels pour toucher les Français

mai 2025 par Gen

À l’échelle mondiale, les experts de Gen ont observé une augmentation de 186 % des violations de données personnelles, de 466 % de signalements de phishing, et une hausse vertigineuse de 1711 % des arnaques liées à de fausses alertes de mise à jour de navigateur. Gen annonce également avoir protégé plus de 4 millions de personnes contre les fameuses “Scam-Yourself Attacks”, qui manipulent psychologiquement les victimes pour les inciter à installer elles-mêmes des logiciels malveillants.

Sans surprise, au premier trimestre 2025, les réseaux sociaux restent largement plébiscités par les cybercriminels pour déployer des tactiques malveillantes. Facebook se maintient à la tête du classement avec 63 % des menaces sur les réseaux sociaux observées sur cette plateforme, suivi par YouTube (22 %).

Pour la France, le constat est également alarmant :

En termes de nombre de menaces bloquées au cours du 1er trimestre, le malvertising (fausses publicités malveillantes) reste en tête, suivi de près par les escroqueries en ligne. Parmi ces dernières, le phishing demeure l’arnaque la plus répandue, devant les faux sites de e-commerce et les arnaques au faux support technique.

Ce nouveau rapport de Gen se penche également sur les menaces qui progressent dangereusement en France. Dans cette liste, les ‘coinminers’ (malware exploitant les ressources d’un appareil pour miner des cryptomonnaies) et les ‘infostealers’ (logiciels voleurs de données) explosent tout deux avec une hausse de 37 %.

Les conclusions de ce rapport sont claires : entre malvertising, phishing, coinminers, et infostealers, les cybercriminels allient outils numériques performants (IA) et informations personnelles, pour diversifier leurs approches et toucher le plus de victimes possibles, internautes avertis et néophytes confondus.