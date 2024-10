Rapport Splunk : les leaders de l’observabilité améliorent la productivité et la rapidité de leurs développeurs, et renforcent ainsi leur avantage concurrentiel

octobre 2024 par Splunk et Enterprise Strategy Group (ESG)

Splunk publie son rapport annuel État de l’observabilité en 2024 en partenariat avec Enterprise Strategy Group (ESG). Cette étude mondiale étudie le rôle de l’observabilité au sein d’environnements IT de plus en plus complexes et les attentes croissantes des clients. Le rapport souligne que l’observabilité est aujourd’hui un facteur de différenciation essentiel par rapport à la concurrence, les leaders de l’observabilité obtenant un retour annuel équivalent à 2,67 fois leurs dépenses. Ces organisations résolvent les problèmes plus rapidement, optimisent la productivité des développeurs, gèrent les coûts et améliorent la satisfaction des clients. Grâce à ces avantages, 86 % de l’ensemble des participants envisagent d’augmenter leurs investissements dans l’observabilité. Pour cette quatrième édition du rapport, nous avons interrogé 1 850 développeurs et experts ITOps afin d’offrir l’analyse la plus exhaustive du secteur de l’observabilité.

Les ingrédients d’une pratique d’observabilité de pointe

Les pratiques d’observabilité de pointe ne sont pas le fruit du hasard : elles sont construites méthodiquement. Le rapport définit un nouveau framework de maturité de l’observabilité se déroulant en quatre étapes de sophistication : visibilité fondamentale, informations guidées, réponse proactive et workflows unifiés. Sur cette base, les participants ont été classés selon quatre stades de maturité en matière d’observabilité : les organisations « débutantes » (45 %), les organisations « émergentes » (27 %), les organisations « en évolution » (17 %) et enfin, les organisations « leaders » (11 %).

Les leaders résolvent les incidents plus rapidement, ce qui atténue l’impact des temps d’arrêt

En mettant en place une pratique d’observabilité de pointe, une organisation peut comprendre l’intégralité de son empreinte numérique et réduire l’impact des temps d’arrêt. Les participants des entreprises leaders sont 68 % à affirmer que leurs équipes sont informées des problèmes d’application dans les minutes ou les secondes qui suivent une interruption : un pourcentage 2,8 fois plus élevé que dans les organisations débutantes. Les organisations leaders estiment que 80 % de leurs alertes sont légitimes, contre 54 % dans les organisations débutantes. Leurs équipes perdent donc généralement moins de temps à travailler sur de fausses alertes. Cette différence de précision et donc de temps de réponse est significative car les exigences des clients, qui attendent des expériences numériques fluides et sécurisées, n’ont jamais été aussi élevées. Notre rapport d’étude mondiale Les coûts cachés des temps d’arrêt montre que les temps d’arrêt peuvent éroder la fidélité des clients et endommager la réputation d’une organisation.

La vitesse est un atout indéniable dans le développement de logiciels chez les entreprises leaders. Chez 76 % d’entre eux, la majorité du code est poussée à la demande, contre 30 % chez les débutants. De plus, les développeurs des organisations leaders consacrent environ 38 % de temps en plus à l’innovation par rapport à leurs collègues des organisations débutantes, car ils n’ont pas à passer autant de temps à effectuer des tâches fastidieuses telles que le dépannage et le triage des incidents. Il est évident que dans les entreprises leaders, la productivité et le rendement des développeurs sont des catalyseurs de rentabilité.

Patrick Lin, SVP et Directeur général de l’observabilité chez Splunk, explique : « Construire une pratique d’observabilité de pointe, c’est avoir pour obsession d’offrir des expériences numériques uniques à vos clients et intégrer cet état d’esprit dans chaque décision que vous prenez. Notre rapport montre que cette approche est payante. Les leaders réussissent non seulement à réduire la fréquence des temps d’arrêt et leurs conséquences, mais ils constatent également que les développeurs innovent davantage et sont plus rapides. »

OpenTelemetry est la base d’une pratique d’observabilité performante

OpenTelemetry, un framework open source pour la collecte des données, est de plus en plus adopté par les organisations. Soutenu par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), il donne aux organisations le contrôle sur leurs données et leur évite de devenir tributaires des fournisseurs. Au total, 58 % des participants déclarent que leur solution d’observabilité repose sur OpenTelemetry. Voici quelques résultats illustrant l’importance d’OpenTelemetry pour mettre en place une pratique d’observabilité de pointe :

● OpenTelemetry est synonyme d’innovation et de résilience, 78 % des dirigeants ayant adopté ce framework open source et 57 % ayant constaté une baisse des coûts d’observabilité.

● OpenTelemetry offre un niveau de flexibilité unique. 72 % des leaders utilisent OpenTelemetry pour accéder à un écosystème technologique plus large et 65 % affirment qu’il permet de disposer d’un meilleur contrôle sur ses données.

L’IA booste l’efficacité opérationnelle

L’IA et le ML (machine learning) sont aujourd’hui la norme. Presque tous les participants à l’étude (97 %) utilisent des systèmes alimentés par l’IA et/ou le ML pour optimiser leurs opérations d’observabilité, un chiffre en forte hausse par rapport à l’année dernière, quand ils n’étaient que 66 % à les avoir adoptés. Grâce aux capacités de l’IA et du ML à analyser et à traiter de gros volumes de données pour détecter les anomalies, identifier les causes profondes, recommander des actions et automatiser des tâches, les équipes obtiennent plus rapidement les informations dont elles ont besoin.

● 57 % des participants conviennent que le volume d’alertes qu’ils reçoivent est problématique. Une fois de plus, les leaders sont à la pointe : 85 % d’entre eux affirment que les recommandations de l’IA et du ML corrigent la moitié de leurs alertes ou plus. En revanche, seulement 16 % des entreprises débutantes affirment la même chose.

● 65 % des leaders misent sur l’AIOps pour identifier et corriger la cause profonde des incidents de façon plus intelligente et automatisée.

L’ingénierie de plateforme façonne un nouvel avenir pour le DevOps

L’ingénierie de plateforme optimise l’expérience des développeurs, 73 % des participants y ayant recours de manière intensive. Par essence, l’ingénierie de plateforme incarne une approche dans le cadre de laquelle les ingénieurs logiciels utilisent des chaînes d’outils, des plateformes en libre-service et des workflows communs, afin de pouvoir consacrer moins de temps à gérer leurs outils et se concentrer davantage sur la mise sur le marché de nouveaux produits innovants. Cette pratique arrive à point nommé pour soulager des équipes d’ingénierie et ITOps surmenées : 66 % des participants affirmant que des membres essentiels du personnel ont quitté leur poste pour cause d’épuisement professionnel au cours de l’année écoulée.

● Les organisations avec des équipes d’ingénierie de plateforme dédiées en récoltent les fruits. Lorsqu’on leur demande de citer les trois plus grands avantages de l’ingénierie de plateforme, 55 % des participants expliquent qu’elle améliore l’efficacité des opérations IT, 42 % qu’elle augmente la fiabilité et les performances des applications et 40 % qu’elle accroît la productivité des développeurs.

● 58 % des leaders perçoivent l’ingénierie de plateforme comme un avantage concurrentiel.

Méthodologie

Cette étude mondiale a été menée de mai à juin 2024 en partenariat avec Enterprise Strategy Group. Nous avons interrogé 1 850 employés, responsables et cadres ITOps, ainsi que des développeurs, des ingénieurs, des architectes et des SRE, issus d’organisations d’au moins 500 employés à temps plein et qui connaissent les pratiques d’observabilité de leur organisation. Les participants à l’étude viennent de 10 pays : Australie, France, Allemagne, Italie, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Royaume-Uni et États-Unis. Ils sont également issus de 16 secteurs d’activité : aérospatiale et défense, services aux entreprises, biens de consommation finis, éducation, services financiers, gouvernement, soins de santé, sciences de la vie, fabrication, technologie, médias, pétrole/gaz, vente au détail/en gros, télécommunications, transport/logistique et service public.