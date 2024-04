Rapport Okta Businesses at Work 2024 : Où les entreprises investissent-elles en priorité ?

avril 2024 par Okta

Okta, Inc. présente les résultats de son enquête annuelle, Businesses at Work 2024, basée sur les données collectées et anonymisées via les applications du groupe et les besoins actuels des entreprises en matière de gestion de l’identité. Ce rapport donne un aperçu des investissements applicatifs prioritaires réalisés par les entreprises, par taille et par segment, révélant les besoins les plus urgents du marché ainsi que les secteurs qui devraient tirer leur épingle du jeu cette année. En moyenne, les entreprises dans le monde utilisent 93 applications différentes pour leurs activités quotidiennes (+ 4 % versus 2022). Du côté des grandes entreprises, ce chiffre s’élève à 231, tandis que les PME et ETI utilisent en moyenne 72 produits applicatifs.



La « LegalTech » en tête des investissements en 2023

Parmi les grandes tendances d’investissement qui ressortent comme prioritaires, les applications juridiques arrivent en tête pour toutes les entreprises dont la conformité est un prérequis à l’investissement. Entre 2022 et 2023, les déploiements de logiciels de gestion de la mise en conformité ont augmenté de 120 %, certains, comme Vanta, comptabilisent même des hausses supérieures à 300 %. Une ressource qui devrait continuer à croître en 2024 en France avec la mise en place ou l’application de nombreuses réglementations (DORA, DMS, DMA, NIS 2...). Par ailleurs, les outils de création de contrats (+ 35 %) et de signature électronique (+ 12 %) sont également de plus en plus plébiscités pour leur fiabilité et leur facilité d’usage sur les marchés internationaux.

Des investissements différenciés entre les start-ups et les leaders de l’industrie



Les start-ups investissent dans différents types d’applications, qu’il s’agisse d’applications professionnelles (gestion des voyages d’affaires, gestion des achats et marketing) ou d’applications informatiques (sécurité, plateformes cloud, analyse et développement d’applications). Des applications telles que Twilio SendGrid, Figma, Notion et 1Password sont en tête de liste des investissements.

Les applications centrées sur l’IT à proprement parler, sont privilégiées par les leaders de l’industrie, qui recherchent des outils de développement et de conception de logiciels, avec une augmentation par rapport à 2022.

Ayant déjà beaucoup investi dans le cloud, les grandes entreprises se concentrent désormais sur les volets applicatifs ainsi que l’automatisation de la gestion de leur infrastructure, avec des systèmes de desk ou de tickets.

En matière d’infrastructure applicative, les différences persistent entre les deux groupes : les start-ups ont tendance à privilégier Google Workspace et AWS (respectivement 1er et 2ème du classement) tandis que les grandes entreprises choisissent Microsoft 365 et Salesforce. Les applications sectorielles choisies diffèrent également, les deux segments privilégiant des acteurs appartenant à leur segment ou de taille comparable. En France, c’est AWS qui progresse le plus, avec une augmentation de 40% du nombre de clients enregistrés.

Avec une augmentation des investissements et des applications, un besoin d’automatisation se décèle

Dans le cadre de son rapport, Okta analyse non seulement les investissements réalisés par les entreprises dans l’intégration de nouvelles applications mais aussi l’adoption de ses propres solutions. L’application Workflows a ainsi enregistré une croissance particulièrement importante dans les secteurs des nouvelles technologies (+ 36 %), des services aux entreprises (+ 65 %) et des services financiers (+ 54 %). Dans la majorité des cas, ces workflows sont personnalisés pour automatiser des tâches de routine et faciliter des opérations de maintenance (+ 78 %) ainsi que pour automatiser la sécurité (+ 75 %), porté par l’envolée des logiciels d’XDR et d’EDR notamment.

Et qu’en est-il de la sécurité ?

La question de la protection des données et des identités continuera à se poser cette année sans surprise. Toutefois les investissements évoluent à mesure que les entreprises gagnent en maturité : si les VPN et anti-virus étaient les premiers investissements des entreprises ces trois dernières années, leur croissance se ralentit au profit de produits plus techniques comme les EDR et leur gestion, mais aussi la sensibilisation à la sécurité et les formations pour les collaborateurs ainsi que la surveillance de l’infrastructure IT.

Pour accéder à ces différents outils, la gestion des accès et des identités doit se faire plus poussée et sécurisée, en exploitant les technologies MFA. Mais toutes celles développées ne se valent pas et peuvent aussi être attaquées par les acteurs malveillants. Pour parer cela, les authentifications par le biais de clés éphémères ou d’identification biométrique, comme WebAuthn d’Okta permet de renforcer les barrières contre les cyberattaques. Le secteur public a d’ailleurs investi massivement (+ 52 %) dans ce type d’outils pour faire face à des attaques de plus en plus sophistiquées et répétées.

Pour aller plus loin, les entreprises peuvent songer à faire « table rase » du mot de passe, pour aller sur des jeux biométriques et de clés chiffrées uniques, comme avec Okta Verify FastPass, solution de gestion d’identité la plus sécurisée du marché. Dans ce domaine, les Etats-Unis semblent avoir fait le premier grand pas, bien que l’identification biométrique continue à traîner un peu. Sans surprise, le secteur à la pointe sur ce sujet et particulièrement friand des dernières tendances est celui des nouvelles technologies (27 % l’utilisent avec le module biométrique).