Rapport de TD SYNNEX : En un an, l’offre de solutions IA des revendeurs IT a fait un bond de 625%

janvier 2024 par TD SYNNEX

Les résultats du deuxième Rapport annuel de TD SYNNEX sur l’Orientation Technologique mettent en lumière la forte augmentation de l’intérêt pour l’intelligence artificielle (IA) au sein de l’écosystème IT et montrent comment de nombreux revendeurs IT parviennent à se développer malgré les demandes en constante évolution et les incertitudes du marché.

Cette enquête mondiale menée auprès de plus de 550 revendeurs IT révèle que, malgré les nombreux vents contraires que traverse le secteur, les partenaires technologiques s’adaptent à une réalité changeante en rééquilibrant leurs priorités et leurs offres commerciales.

" L’écosystème des partenaires commerciaux est un indicateur du paysage technologique mondial, et cette étude fournit des renseignements utiles à toute entreprise qui navigue dans une myriade de macro changements, tels que les nouvelles technologies et les défis du marché international ", a déclaré Rich Hume, CEO de TD SYNNEX. "Dans ce rapport de 2023, il est encourageant de voir que nos partenaires sont confiants et optimistes quant à l’avenir et font preuve de flexibilité dans leur business model en se concentrant sur les technologies émergentes et en répondant aux demandes changeantes des clients. "

Le rapport, qui s’appuie sur les résultats d’une enquête menée en partenariat avec Canalys, peut être résumé en cinq points clés résumés ci-dessous :

• En seulement un an, le nombre de partenaires proposant des solutions en IA/ML (Machine Learning) a augmenté de 625 %. En fait, plusieurs technologies à forte croissance telles que le cloud, l’IA et l’IoT, la cybersécurité et l’infrastructure hyperscale dominent les offres des partenaires.

La sécurité est la technologie la plus vendue, suivie de près par les réseaux, les serveurs et le stockage, et l’informatique dématérialisée hybride.

• L’évolution des besoins en compétences révèlent des lacunes dans le vivier de talents. Plus d’un tiers des répondants (38 %) déclarent que les services gérés constituent leur principal besoin en matière de compétences commerciales, tandis que le même pourcentage déclare que la sécurité constitue leur principal besoin en matière de compétences technologiques.

La sécurité, le réseau et l’analyse de données sont les compétences technologiques les plus recherchées parmi les partenaires à l’échelle mondiale, suivies des Managed et Professional Services et la planification commerciale.

Les besoins en compétences varient d’une région à l’autre et ceci illustre la manière dont chacune évolue pour répondre aux attentes du marché. Toutefois, la demande élevée de services gérés est une réalité commune dans les quatre régions.

• Selon une estimation de Canalys, 73 % des dépenses informatiques passeront par les partenaires en 2023, ce qui renforce la place du channel en tant que stratégie essentielle dans la capture de la valeur.

La cybersécurité est en tête des technologies le plus souvent fournies par les partenaires (91,5 %).

• 77 % des partenaires du channel ont constaté une croissance de leurs revenus cette année. Ces derniers y parviennent en modifiant leurs modèles commerciaux et leurs offres en temps réel, afin de répondre à l’évolution des demandes du marché.

La composition du portefeuille évolue : la vente de services liés au cycle de vie du produit, à la propriété intellectuelle et technologique et à la revente de services packagés ont augmenté de 150 % à 200 %.

Environ 50 % des répondants à l’enquête se sont identifiés comme fournisseurs de services gérés (MSP) par rapport à l’année précédente, ce qui illustre la croissance explosive de ce marché.

• Le nombre de partenaires ayant déclaré que la gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) était importante pour leurs activités a bondi de 125 %.

37 % des partenaires font état d’investissements supplémentaires en matière d’ESG et 38 % gèrent l’ESG dans le cadre de partenariats hybrides ou externalisés.

Un rapport mondial et des suppléments régionaux et MSP

"Le Rapport sur l’Orientation Technologique est conçu pour aider les entreprises à mieux comprendre et à davantage capitaliser sur les dernières tendances et les demandes de l’écosystème IT. Il s’inscrit directement dans notre objectif de permettre à nos partenaires mondiaux d’atteindre des résultats significatifs grâce à la technologie", a déclaré Jill Kermes, Vice-Présidente Corporative, Communications Corporatives Globales et Citoyenneté.

"Nous sommes impatients de présenter les conclusions du rapport mondial de cette année et de dévoiler des suppléments contenant des données spécifiques à chaque région du monde, ainsi qu’un contenu spécifiquement axé sur les MSP", a-t-elle ajouté.

Pour cette deuxième édition du rapport, le taux de réponse des partenaires a doublé. L’enquête a été menée de mai à juillet 2023 et a recueilli les commentaires de plus de 550 partenaires du channel B2B de plus de 60 pays, dans les régions mondiales d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC) et d’Asie-Pacifique et du Japon (APJ) - englobant les revendeurs, les intégrateurs de systèmes, les prestataires de services, les MSP, etc.