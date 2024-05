Rapport Check Point 2024 sur la Sécurité du Cloud

mai 2024 par Check Point

Check Point Software Technologies Ltd. publie la nouvelle édition de son Rapport sur la Sécurité du Cloud 2024. Le rapport expose une hausse sensible des incidents de sécurité dans le cloud, marquée par une augmentation significative de 24 % en 2023 à 61 % en 2024. Il souligne également une plus grande complexité et la fréquence des menaces associées au cloud.

Le dernier rapport de Check Point révèle une tendance inquiétante : même si la majorité des entreprises persistent à mettre l’accent sur la détection et la surveillance des menaces et se concentrant sur les vulnérabilités identifiées et les schémas de comportement malveillant, seules 21 % d’entre elles accordent une attention significative à la prévention. Ce constat est particulièrement alarmant à l’heure où les entreprises peinent à s’adapter à la cadence effrénée des progrès technologiques, en particulier en ce qui concerne la rapidité de DevOps et le déploiement de nouveaux codes et applications dans le cloud.

L’étude confirme une réalité déconcertante : bien que les attaques dans le cloud se multiplient, seules 4 % des entreprises ont révélé être capables d’atténuer rapidement les risques. Une écrasante majorité (96 %) a exprimé son inquiétude concernant sa capacité à faire face à ce type de menaces. De plus, 91 % des personnes interrogées expriment leur préoccupation face à l’augmentation des cybermenaces plus sophistiquées, notamment les risques inconnus et les attaques zero-day qui échappent à la détection par les outils de sécurité traditionnels.

« Ces données en disent long sur l’urgence pour les entreprises de mettre l’accent sur la protection contre les menaces alimentées par l’IA », déclare Itai Greenberg, directeur de la stratégie chez Check Point Software Technologies. « Les entreprises qui mettent en place une architecture de sécurité intégrée et qui améliorent la collaboration des opérations de sécurité sont mieux armées pour anticiper les nouvelles menaces. Cela leur assure un environnement cloud plus sûr et plus résilient. »

Autres réflexions extraites du rapport 2024 sur la sécurité du cloud :

• Escalade des incidents liés au cloud : le nombre d’incidents liés à la sécurité du cloud a augmenté de près de 40 % par rapport à l’année dernière, puisque 61 % des entreprises ont signalé des perturbations importantes.

• De vives inquiétudes quant à la gestion des risques : une écrasante majorité, soit 96 % des personnes interrogées, ont exprimé des inquiétudes quant à leur capacité à gérer efficacement les risques associés au cloud. Cette préoccupation témoigne d’une nette intensification par rapport aux années précédentes.

• Rapide adoption des technologies de l’IA : puisque 91 % des entreprises privilégient l’IA pour perfectionner leur posture de sécurité, les efforts se concentrent sur l’exploitation de l’IA pour une prévention proactive des menaces.

• Une plateforme CNAPP pour une meilleure prévention : malgré un paysage des menaces en pleine expansion, les entreprises ne sont que 25 % à avoir véritablement adopté des plateformes de protection des applications natives du cloud (CNAPP). Il est donc urgent de mettre en place des solutions complètes qui vont au-delà des outils traditionnels.

• Complexité de l’intégration de la sécurité du cloud : bien que les solutions offrent un potentiel de simplification, 54 % des personnes interrogées rencontrent des difficultés à maintenir des normes réglementaires cohérentes dans des environnements multi-cloud. De plus, 49 % rencontrent des difficultés lors de l’intégration des services cloud dans les systèmes existants, souvent compliqués en raison de ressources informatiques limitées.

Le rapport recommande aux entreprises d’adopter un cadre de cybersécurité plus complet, plus collaboratif et davantage axé sur l’IA. Check Point CloudGuard propose une sécurité exploitable et une prévention plus intelligente qui renforcent réellement la posture de sécurité globale. CloudGuard s’inscrit dans le cadre de la Check Point Infinity Platform. La solution aide les entreprises à regrouper et automatiser leurs processus de sécurité et de conformité, et d’améliorer ainsi la visibilité et le contrôle sur les environnements cloud.