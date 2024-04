Rapport Chainalysis - Début du printemps crypto : une raison de plus pour la France de se positionner sur le marché

avril 2024 par Chainalysis

Les chiffres du rapport le montrent, les acteurs du marché cherchent à créer une certaine stabilité et un lien toujours plus fort entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires :

• La croissance des stablecoins, qui offrent l’efficacité, la sécurité et la transparence des cryptomonnaies sans être exposés à la volatilité que l’on observe généralement sur le marché. En Europe par exemple, l’achat de stablecoins en monnaie fiduciaire est passé de 2,7 milliards de dollars en avril 2023 à 9,3 milliards en mars 2024.

• La montée en puissance de Bitcoin ETF depuis son approbation par la SEC, qui permet de faciliter l’accès aux cryptomonnaies via des plateformes d’échange traditionnelles. Les volumes quotidiens des ETF ont considérablement augmenté, atteignant près de 10 milliards de dollars en mars 2024.

• L’émergence d’une nouvelle tendance : les “real world assets” (RWA) et la tokenisation, qui simplifient le processus d’achat, de vente et d’échange d’actifs (comme des biens immobiliers ou encore les bons du Trésor américain), tout en améliorant leur accessibilité à un public plus large.

“Le début du printemps crypto entraîne irrémédiablement une croissance de l’utilisation des cryptomonnaies en France,” explique François Volpoet, Directeur Général de Chainalysis en France. “Il est donc crucial que les organisations publiques françaises continuent à s’y intéresser en mettant en place des règles et des outils adaptés aux besoins et aux normes déjà en œuvre. Quelles que soient les réglementations définies, les institutions doivent garder à l’esprit que les flux de cryptommonaies ne s’arrêtent pas aux frontières. En prenant le sujet à bras le corps, la France bénéficiera non seulement d’une meilleure visibilité sur les blockchains mais sera également en capacité de mieux contrôler les flux.”