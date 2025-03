Rapport ANSSI : +15 % d’attaques en 2024 – Comment réagir en temps réel ? – Décryptage avec Confluent

mars 2025 par Rémi Forest, Senior Manager – Solutions Engineering chez Confluent

L’ANSSI vient de publier son Panorama 2024 de la cybermenace, mettant en avant une hausse de 15 % des cyberattaques par rapport à 2023 et une intensification des opérations de déstabilisation. Cette tendance confirme que la menace cyber ne fait que croître, avec des attaquants qui exploitent des outils de plus en plus sophistiqués.

« Une menace en temps réel exige une réponse en temps réel. Aujourd’hui, les entreprises doivent abandonner les approches classiques basées sur l’analyse de données historiques et adopter des systèmes capables de détecter les anomalies le plus rapidement possible. Grâce au streaming de données et à l’IA, nous permettons aux organisations d’avoir une visibilité continue sur leur trafic, d’identifier immédiatement les comportements suspects et d’automatiser les réponses pour neutraliser les menaces avant qu’elles ne causent des dommages. »

Alors que les cybercriminels perfectionnent sans cesse leurs attaques, il devient urgent pour les entreprises de repenser leur approche en matière de sécurité.