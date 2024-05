Quside collabore avec Equinix pour protéger les entreprises contre les cyberattaques sophistiquées

mai 2024 par Marc Jacob

L’idée de l’aléatoire en cybersécurité, souvent appelée entropie, est essentielle. En cryptographie, l’entropie permet de générer des séquences de nombres aléatoires, compliquant considérablement la tâche des cybercriminels qui cherchent à pirater des systèmes informatiques. L’entropie, produite uniquement par du matériel, constitue la base de la sécurité. Une mauvaise génération de l’entropie peut entraîner des vulnérabilités comportant de nombreuses failles de sécurité.

Grâce à Equinix Fabric, les entreprises peuvent se connecter à une infrastructure mondiale de manière ultra-rapide, profitant de services qui assurent une interconnexion sécurisée, innovante et robuste via des connexions réseau haut débit, à faible latence et privées. En facilitant une communication transparente entre les systèmes d’entropie quantique et l’infrastructure de traitement des données opérationnelles, Equinix et Quside permettent à des milliers d’entreprises à travers le monde de bénéficier d’une sécurité de classe mondiale.

Par exemple, une institution financière ou toute autre entreprise utilisant le réseau d’Equinix peut désormais offrir à ses clients une protection renforcée des données, quelle que soit sa localisation mondiale. En effet, la technologie quantique de Quside, intégrée à l’écosystème interconnecté d’Equinix, permet d’optimiser les performances de chiffrement sans nécessiter de modifications du système d’information ni d’investissements supplémentaires en matériel.

Avec un réseau de plus de 10.000 clients à travers le monde, Equinix permet déjà à de nombreuses entreprises du secteur quantique de se développer à l’international. Grâce à son expertise, le leader des Datacentres soutient des structures comme Quside dans leur croissance. De plus, Equinix facilite la transition des entreprises vers une gamme de technologies quantiques pour divers secteurs, offrant ainsi des avantages tels qu’une cybersécurité renforcée et une efficacité énergétique améliorée.

Au cœur du réseau d’interconnexion européen en plein essor, Quside se concentre sur des secteurs clés tels que le gouvernement, les finances, la santé, les télécommunications et le cloud. Les produits de Quside fournissent une entropie quantique hautement performante, évolutive, de qualité supérieure et mesurable, pouvant être intégrés dans des systèmes de cryptographie conventionnelle, post-quantique et quantique.

Les Datacentres d’Equinix offrent l’infrastructure, la sécurité et la connectivité essentielles pour soutenir le développement et le déploiement de systèmes de cryptographie quantique. Ils permettent ainsi aux organisations de profiter de la puissance de cette technologie pour renforcer leur cybersécurité et optimiser la protection des données.