Quest Software lance Foglight® et SharePlex®

décembre 2024 par Marc Jacob

Quest Software annonce deux mises à jour destinées à accélérer davantage l’adoption de PostgreSQL par les entreprises. Ces solutions permettent aux clients de simplifier les migrations vers PostgreSQL et d’optimiser ses performances et sa disponibilité, aidant ainsi les entreprises à adopter ces plateformes modernes en toute confiance tout en minimisant les risques et les coûts opérationnels.

Les deux solutions sont :

• Foglight® avec l’extension Performance Investigator pour PostgreSQL : une plateforme de surveillance et d’optimisation offrant une observabilité des bases de données pour les applications de données modernes.

• SharePlex® : une solution de réplication et de migration de données qui synchronise désormais les données entre PostgreSQL 17.0, Oracle 23ai, MariaDB 11.4.2, Google AlloyDB et Google AlloyDB Omni.

De nombreuses organisations profitent des avantages croissants de PostgreSQL, une base de données open source populaire, pour soutenir leurs architectures d’applications de données, servant de fondation pour le big data, l’IA et d’autres initiatives de transformation numérique. Les solutions de Quest facilitent le déploiement rapide de PostgreSQL tout en renforçant la sécurité des bases de données et les performances des applications.

Focus sur les Zones d’Ombre des Performances PostgreSQL

Analyser en profondeur les charges de travail dans les environnements PostgreSQL a toujours été un défi, laissant souvent des zones d’ombre significatives en matière de performances. La nouvelle extension Performance Investigator for PostgreSQL de Foglight répond directement à ces défis, offrant une analyse avancée des charges de travail, identifiant les requêtes inefficaces et résolvant les goulets d’étranglement en termes de ressources et les problèmes de verrouillage.

Cette solution renforce les efforts de surveillance des performances applicatives (APM) pour les projets de données intensifs, permettant aux équipes DBA de maintenir des performances optimales, d’éviter les interruptions coûteuses et d’assurer une expérience applicative fluide. Foglight améliore non seulement la visibilité sur PostgreSQL, mais offre également une surveillance interbases, fournissant une vue unifiée des environnements multiples – un atout clé pour les entreprises gérant des architectures de données diversifiées dans des environnements IT hybrides et multi-cloud.

Migration de Données Sans Heurt pour Minimiser les Interruptions

La migration vers PostgreSQL pose souvent des défis importants, notamment des écarts de données et des risques d’interruptions. SharePlex, récemment désigné comme produit phare pour 2025 par DBTA, garantit que les migrations ponctuelles de données ou la réplication continue s’effectuent en douceur et avec un minimum de perturbations.

La dernière version de SharePlex prend désormais en charge la réplication et la synchronisation des données pour PostgreSQL 17.0, Oracle 23ai, MariaDB 11.4.2, Google AlloyDB et Google AlloyDB Omni. Cette fonctionnalité permet aux organisations de migrer les données entre plateformes en temps réel, garantissant fiabilité et continuité des activités.

Les nouvelles fonctionnalités Compare and Repair, incluses dans la licence de base de SharePlex, réduisent encore les risques en identifiant et en résolvant les écarts entre les sources de données pendant la migration. Les organisations peuvent exécuter PostgreSQL et les systèmes existants en parallèle, permettant des tests sécurisés et des migrations progressives sans interruption des opérations critiques.