Quest dévoile des solutions de nouvelle...

août 2024 par Marc Jacob

Quest Software annonce les nouvelles versions de erwin Data Intelligence et erwin Data Modeler, avec des capacités avancées en intelligence des données, qualité, et modélisation. Ces solutions puissantes offrent une approche complète pour gérer, gouverner et exploiter les données à travers des environnements d’entreprise complexes, assurant ainsi que les organisations sont prêtes à relever les défis de l’IA et au-delà.

Dans un environnement où la capacité à gérer efficacement les données détermine l’avenir d’une organisation, non seulement pour devenir leader dans son secteur, mais aussi pour rester compétitif, il est crucial de maintenir des données de haute qualité et fiables. Alors que les organisations cherchent à exploiter le pouvoir de l’IA et des analyses avancées, l’importance d’une telle maintenance n’a jamais été aussi critique.

Selon le rapport 2023 State of Data Intelligence , la qualité et la visibilité des données sont parmi les principaux défis pour les entreprises. De plus, les premiers résultats du rapport 2024, qui sera publié en octobre, indiquent que le suivi de la qualité des données reste un des trois défis majeurs liés à Data Intelligence pour les organisations. Sans une qualité de données solide, les initiatives d’IA risquent d’échouer et le potentiel de l’IA ne pourra être pleinement exploité.

La nouvelle version des solutions de Quest répond directement à ces défis en gérant de manière cohérente tout le cycle de vie des données. Les solutions intègrent l’observabilité des données multi-plateforme avec une gestion avancée de la qualité des données, offrant ainsi une expérience transparente pour la fiabilité des données et la gouvernance à l’échelle de l’entreprise. Ainsi, les entreprises peuvent maintenir une vision claire et cohérente de leurs architectures de données, garantissant que les modèles de données ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des composants essentiels et vivants d’un environnement de données dynamique et prêt pour l’IA.

Cette version de erwin Data Intelligence 14 et erwin Data Modeler 14 propose aux clients un éventail d’améliorations significatives qui leur permettent d’utiliser les outils les plus innovants pour la gouvernance et le contrôle des données :

• Qualité et Observabilité des Données Boostées par l’IA/ML – Avec un cadre amélioré de qualité et d’observabilité des données, erwin Data Intelligence 14, boosté par l’IA et l’apprentissage automatique, surveille en continu la santé des données sur toutes les plateformes. Cela inclut la détection avancée des anomalies pour les sources de données critiques, garantissant que les données soutenant les modèles d’IA restent fiables et précises. Les capacités d’auto-apprentissage renforcent encore son efficacité, en adaptant automatiquement le cadre pour répondre aux besoins changeants de l’organisation et en affinant les mesures de qualité des données en fonction de l’utilisation réelle.

• Déploiement Flexible avec erwin Data Intelligence Cloud - Avec l’introduction de erwin Data Intelligence Cloud, les organisations ont désormais la flexibilité de choisir le modèle de déploiement qui convient le mieux à leur infrastructure—que ce soit sur site, hébergé en privé, ou en utilisant la nouvelle solution cloud hébergée par Quest sur Microsoft Azure. Cette flexibilité permet de réduire le coût total de possession et d’améliorer l’évolutivité sans sacrifier aucune fonctionnalité.

• Modélisation et Gouvernance des Données Simplifiées - erwin Data Modeler 14 propose une série de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les processus de modélisation des données, telles que l’intégration améliorée avec les plateformes de données modernes, la personnalisation de l’interface utilisateur, et des capacités avancées de rétro-ingénierie pour les plateformes NoSQL. Ces améliorations facilitent la conception, la gestion et l’optimisation des architectures de données, garantissant que les modèles de données sont robustes et conformes.

• Intégration et Efficacité Améliorées - erwin Data Modeler 14 offre un meilleur support pour les bases de données NoSQL, des processus de dénormalisation améliorés, et une intégration transparente avec des plateformes comme PostgreSQL et Google BigQuery. Ces mises à jour permettent une gestion plus efficace des données et garantissent que les environnements de données diversifiés peuvent être facilement gérés et optimisés.

• Découverte de la Qualité des Données Conviviale - Les nouvelles fonctionnalités de découverte de la qualité des données orientées utilisateur dans erwin Data Intelligence 14 offrent une expérience de recherche et de filtrage similaire à celle des sites de commerce en ligne, permettant aux utilisateurs d’explorer les métriques de qualité des données via un tableau de bord analytique personnalisable. Cela facilite la recherche, l’analyse, et l’exploitation des données de grande valeur, renforçant ainsi la confiance dans les données au sein de l’organisation et accélérant la prise de décision.