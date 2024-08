Que révèle vraiment votre adresse e-mail sur vous ?

août 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Votre adresse e-mail en dit plus sur vous que vous ne le pensez. Découvrez les dangers cachés et comment vous en prémunir. Votre adresse électronique peut révéler un grand nombre d’informations personnelles, notamment votre nom complet, votre numéro de téléphone, votre adresse personnelle, votre lieu de travail, vos profils de médias sociaux et d’autres comptes en ligne.

Informations que l’on peut obtenir à partir de votre adresse électronique

À partir de votre seule adresse électronique, quelqu’un peut avoir accès à toute une série d’informations. Pour ce faire, il suffit d’utiliser un outil de recherche inversée d’adresses électroniques - où chacun peut saisir une adresse électronique en ligne, parfois gratuitement - pour voir quelles sont les informations qui y sont associées. Voici quelques types d’informations personnelles que quelqu’un peut obtenir à votre sujet simplement en connaissant votre adresse électronique :

Nom et prénom

Numéro de téléphone

Adresse du domicile

Lieu de travail

Intitulé du poste

Profils de médias sociaux

Comptes d’achats en ligne

Services d’abonnement en ligne

Votre identité peut-elle être volée avec votre seule adresse électronique ?

Si quelqu’un recueille suffisamment d’informations sur vous, votre identité peut être volée avec votre seule adresse électronique. Comme l’adresse électronique de nombreuses personnes contient leur nom ou leur date de naissance, les cybercriminels qui disposent d’une adresse électronique contenant des informations personnelles peuvent l’utiliser pour recueillir d’autres données sur leur cible en ligne. En utilisant votre adresse électronique et toutes les autres informations qu’il peut trouver sur vous, un cybercriminel peut rechercher vos identifiants de connexion dans les fuites de données publiées sur le dark web. S’il trouve l’un de vos identifiants de connexion compromis, il peut lancer une attaque de prise de contrôle de votre compte de messagerie en vous bloquant l’accès à votre compte, puis en utilisant votre compte pour usurper votre identité. Un cybercriminel peut également se faire passer pour une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance afin d’en savoir plus sur vous en exécutant une escroquerie par hameçonnage. Lorsqu’un cybercriminel a recueilli suffisamment d’informations sur vous et compromis vos identifiants de connexion, il peut voler votre identité en accédant à votre adresse électronique et à d’autres comptes en ligne.

Conseils pour protéger la sécurité de votre adresse électronique

Bien que le risque de vol d’identité à partir de votre seule adresse électronique soit faible, il est crucial de prendre des mesures préventives pour éviter que des informations personnelles ne tombent entre de mauvaises mains. Voici comment vous pouvez renforcer la sécurité de votre adresse électronique :

N’utilisez pas d’informations personnelles dans votre adresse : Évitez d’inclure des éléments comme votre nom, prénom ou date de naissance dans votre adresse électronique. Cela rend plus difficile pour les cybercriminels de vous identifier ou de trouver d’autres informations sur vous en ligne.

Renforcez la sécurité de votre compte : Utilisez un mot de passe fort, d’au moins 16 caractères, mélangeant lettres, chiffres et symboles. Activez l’authentification multifactorielle (MFA) pour ajouter une vérification supplémentaire lors de la connexion, comme un code envoyé sur votre téléphone ou une reconnaissance biométrique.

Utilisez une adresse temporaire pour les activités à risque : Lorsque vous vous inscrivez sur des sites web peu fiables ou pour des services temporaires, utilisez une adresse électronique jetable. Cela protège votre adresse principale en la gardant séparée des activités potentielles à risque.

Partagez votre adresse principale avec précaution : Ne donnez votre adresse principale qu’à des contacts et des services de confiance. Cela réduit le risque de recevoir des spams et d’être exposé à des tentatives de phishing.

Méfiez-vous des emails de phishing : Soyez prudent avec les emails non sollicités, surtout ceux demandant des informations sensibles. Ne cliquez pas sur des liens ou n’ouvrez pas de pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus ou suspects.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour une sécurité accrue : Vous avez du mal à créer et mémoriser des mots de passe forts ? Optez pour un gestionnaire de mots de passe pour générer et sauvegarder automatiquement des mots de passe robustes pour chaque compte.

En prenant ces précautions, vous renforcez la sécurité de votre adresse électronique et limitez les risques d’exposition à des cyberattaques. Une adresse électronique bien protégée est essentielle pour préserver votre identité en ligne et vos informations personnelles.