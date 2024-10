Quatre grands ministères britanniques choisissent Oracle Cloud pour transformer leurs services généraux

octobre 2024 par Marc Jacob

Oracle a annoncé que le programme Synergy, qui fournira des services partagés pour le ministère du Travail et des Retraites (DWP, Department for Work and Pensions), le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA, Department for Environment, Food & Rural Affairs), le ministère de la Justice (MoJ, Ministry of Justice) et le ministère de l’Intérieur, a choisi Oracle Cloud pour exécuter sa plateforme de services partagés. Le programme Synergy créera un modèle d’exploitation unique avec Oracle Fusion Cloud Applications Suite et Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour réduire les coûts, standardiser les données financières, de supply chain et des RH, et transformer les services généraux.

Le programme Synergy a été mis en place pour mettre en œuvre la prochaine génération de services partagés à travers le ministère du Travail et des Retraites (DWP), le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), le ministère de la Justice (MoJ) et le ministère de l’Intérieur. La rationalisation via Oracle Cloud permettra au gouvernement de transformer les services généraux au sein des ministères, d’améliorer les processus financiers, de supply chain et les RH pour 250 000 fonctionnaires, de renforcer l’efficacité et de fournir à la fois des services améliorés et de la valeur pour les citoyens.

« Nous construisons un modèle opérationnel commun et établissons des processus opérationnels qui seront utilisés collectivement dans quatre ministères qui emploient près de la moitié de tous les fonctionnaires au Royaume-Uni », a déclaré Chris Murtagh, Directeur de la technologie et Directeur du programme ERP pour le programme Synergy. « Oracle Cloud créera une plateforme unique qui nous fournira davantage d’informations et d’analyses, augmentera notre efficacité et nous permettra de mieux répondre aux besoins des citoyens. »

Le programme Synergy met en œuvre Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), y compris la gestion de la paie, et Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) pour augmenter la productivité, réduire les coûts, développer les analyses et améliorer l’expérience des collaborateurs. En outre, Oracle Fusion Data Intelligence et OCI prendront en charge des fonctionnalités d’analyse supplémentaires afin d’obtenir des informations plus approfondies et d’améliorer la prise de décision.

La plateforme de services partagés sera exécutée dans Oracle Cloud for UK Government & Defence.

« Les ministères subissent une pression croissante pour s’assurer qu’ils travaillent de manière efficace et rentable », a expliqué Siobhan Wilson, senior Vice President et Country leader du Royaume-Uni chez Oracle. « Le passage à Oracle Cloud améliorera l’efficacité et apportera une plus grande valeur ajoutée aux citoyens britanniques. »

La mise en œuvre sera effectuée par le ministère du Travail et des Retraites (DWP), Oracle et par les membres d’Oracle PartnerNetwork (OPN), IBM et Deloitte, dans le cadre d’un consortium conjoint.