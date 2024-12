Quand automatisation des processus informatiques rime avec RSE

décembre 2024 par David BARRAT, Directeur de la Practice Automation chez ITS Integra et Sarra Majdoub, Responsable RSE chez ITS Group

La mise en œuvre et l’exploitation de projets IT doivent aujourd’hui s’inscrire dans une tendance durable. Dans ce contexte, le workload automation (automatisation des processus informatiques) peut jouer un rôle significatif dans une stratégie de Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) en offrant plusieurs avantages qui contribuent à des objectifs de durabilité, de performance sociale et de gouvernance responsable.

Optimisation de l’efficacité opérationnelle

En automatisant les processus métiers et IT, les entreprises deviennent plus agiles et peuvent répondre plus rapidement aux besoins de leurs clients. Cela a un impact direct sur la satisfaction client et renforce la capacité à innover, deux éléments souvent intégrés dans une stratégie RSE. Une entreprise peut ainsi utiliser des processus automatisés pour garantir la fluidité des opérations critiques et éviter les interruptions non planifiées, augmentant ainsi la résilience de son système.

Amélioration du bien-être des employés

L’automatisation des tâches répétitives libère du temps pour les employés, qui peuvent alors se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cela participe au bien-être des salariés en réduisant la charge de travail monotone et le stress, tout en favorisant leur développement personnel et professionnel. Les équipes informatiques n’ont plus besoin d’intervenir manuellement pour gérer des processus complexes ou répétitifs, ce qui limite les erreurs humaines et les tâches chronophages.

Réduction des risques et conformité réglementaire

L’automatisation permet également de réduire les risques liés aux erreurs humaines, particulièrement dans les secteurs sensibles où la conformité aux réglementations est cruciale (sécurité, confidentialité des données). Automatiser les processus de conformité permet de s’assurer que les obligations légales et réglementaires sont respectées en continu, sans risque d’erreur ou d’oubli. En effet, il est ainsi possible de mieux documenter les processus et d’assurer la conformité aux réglementations, notamment celles liées à la protection de l’environnement et des données. Tout cela favorise une gouvernance transparente, pilier de la responsabilité sociétale.

Flexibilité et continuité des activités

En cas de crise ou d’autres interruptions, l’automatisation des charges de travail permet une continuité des opérations, même à distance, contribuant à la résilience des entreprises. Une telle flexibilité est essentielle pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de manière responsable.

Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2

L’automatisation des processus et charges de travail permet une meilleure gestion des ressources informatiques en optimisant l’utilisation des serveurs et en évitant les pics de consommation inutile. Cela se traduit par une réduction de la consommation d’énergie liée à l’infrastructure IT, et donc, à une diminution de l’empreinte carbone des entreprises.

Planifier les tâches informatiques lourdes durant les heures creuses permet de réduire la surcharge réseau et d’utiliser les ressources de manière plus efficace.

Soutien à la politique zéro papier

Le workload automation peut aider à dématérialiser certaines opérations manuelles, contribuant ainsi à une stratégie zéro papier. Cela réduit non seulement les coûts liés à l’utilisation et à la gestion du papier, mais contribue également à la protection des forêts et à la réduction des déchets.

Réduction des déchets numériques

Une gestion manuelle des processus peut entraîner la duplication de données et des traitements inutiles, ce qui augmente la consommation de stockage et de bande passante. En automatisant les flux de travail, il est possible de réduire ces duplications, contribuant ainsi à une gestion plus propre et responsable des ressources numériques.

Contribution aux objectifs de développement durable (ODD)

En optimisant les ressources, en favorisant une meilleure gestion des ressources humaines, et en réduisant l’empreinte environnementale, le workload automation peut contribuer directement à plusieurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, comme l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) ou l’ODD 12 (Consommation et production responsables).

En résumé, le workload automation apporte des bénéfices tangibles en matière de RSE en renforçant la durabilité, l’efficacité opérationnelle et le bien-être au travail. Il permet d’aligner les pratiques informatiques avec les objectifs de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, tout en assurant une meilleure gestion des ressources humaines et naturelles.