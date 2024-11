Qu’est-ce que l’Open Banking ?

novembre 2024 par Zakaria Hajiri Regional Vice President, EMEA South Chez Ping Identity

L’Open Banking révolutionne le secteur financier en ouvrant l’accès aux données bancaires aux tiers de confiance, offrant aux clients des services personnalisés et plus de contrôle.

Le secteur des services financiers se transforme en un écosystème ouvert, bouleversant l’utilisation des données bancaires pour offrir des services personnalisés aux consommateurs. Au centre de cette évolution se trouve l’Open Banking un modèle répondant aux attentes croissantes de personnalisation et de fluidité des clients dans le monde numérique. Dans ce contexte, la transition vers l’Open Banking est principalement motivée par la nécessité d’utiliser davantage les données financières pour accélérer l’innovation numérique dans le secteur bancaire, permettre aux fournisseurs tiers (TPP) d’accéder en toute sécurité aux données financières et permettre une collaboration et un travail de partenariat plus efficaces avec les néo banques.

L’Open Banking est un modèle révolutionnaire de services financiers qui permet aux TPP d’accéder en toute sécurité aux données financières des systèmes bancaires via des interfaces de programmation d’applications (API) sécurisées et souvent réglementées. Fondée sur le principe de l’autonomisation des consommateurs, de l’égalité des conditions de concurrence et de la collaboration intersectorielle, cette approche innovante transforme la manière dont les données financières sont utilisées. D’une part, l’Open Banking permet aux consommateurs de mieux contrôler avec qui leurs données financières sont partagées en échange de services hautement personnalisés. D’autre part, elle donne aux prestataires de services financiers la possibilité de comprendre les besoins de leurs clients à travers de multiples canaux d’engagement et, ce faisant, d’accélérer l’hyperpersonnalisation.

Les avantages de l’Open Banking

L’objectif de l’Open Banking est d’améliorer la personnalisation des clients grâce à des services financiers sur mesure. Par conséquent, la personnalisation est le principal moteur de ce modèle de services financiers, à partir duquel tous les autres avantages se développent. La prise de décision fondée sur les données dans le cadre de l’Open Banking permet aux entreprises d’accéder à des données financières détaillées, ce qui leur permet de créer des produits et des services sur mesure avec une précision et une rapidité étonnantes - un impératif dans le monde numérique d’aujourd’hui.

L’automatisation des processus dans le cadre de l’Open Banking permet d’améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources. En libérant le personnel des tâches routinières, les entreprises peuvent consacrer davantage de ressources au développement de services financiers personnalisés. Certaines organisations déclarent économiser 10 à 15 heures de travail par semaine pour les postes liés à la finance, tels que les gestionnaires de trésorerie globale. En donnant aux clients le contrôle de leurs propres données, l’Open Banking permet de respecter les normes de conformité. Les infractions à la confidentialité des données des clients ayant coûté plus de 30 millions de dollars à certaines banques, l’Open Banking peut réduire considérablement les risques liés aux amendes réglementaires.

En matière de développement commercial, les partenariats avec des entreprises fintech locales facilitent la pénétration du marché. Une telle localisation garantit que les clients des différents marchés reçoivent les produits et services financiers personnalisés qu’ils sont en droit d’attendre.

Donner du pouvoir aux clients

En tant que catalyseur de l’innovation dans le secteur des services financiers, l’Open Banking donne du pouvoir aux clients et aux entreprises. Grâce à un accès transparent aux données financières, les banques historiques et les fintechs sont en mesure de personnaliser les services financiers pour les clients. Voici quelques exemples :

Solutions de traitement des paiements : Comme les détaillants peuvent directement initier des paiements à partir des comptes bancaires des personnes, les clients bénéficient de règlements plus rapides et de frais de transaction moins élevés.

Gestion consolidée des comptes : En rassemblant les données de plusieurs comptes, les prestataires de services financiers sont en mesure de fournir des conseils personnalisés aux clients sur la base d’informations complètes.

La puissance des entreprises

Si les clients profitent de l’immense personnalisation qu’offre l’Open Banking, celui-ci profite également aux entreprises dans plusieurs domaines essentiels. En voici quelques exemples :

Cadres multibancaires : Les entreprises internationales peuvent consolider les comptes de différentes banques dans un tableau de bord unique afin de rationaliser la gestion financière.

Facturation automatisée : En tirant parti des API bancaires ouvertes, les entreprises font correspondre de manière transparente les factures aux transactions, ce qui minimise les tâches administratives et améliore la précision.

Prévention de la fraude : En analysant les données de transaction en temps réel, les entreprises peuvent détecter rapidement toute activité inhabituelle afin de prévenir la fraude en ligne.

En conclusion, l’Open Banking révolutionne les services financiers en plaçant innovation et personnalisation au centre de l’expérience client. Ce modèle ouvert et sécurisé transforme l’accès aux données bancaires, répondant aux besoins croissants des consommateurs et des entreprises, tout en redéfinissant les standards du secteur.