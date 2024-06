QNX obtient la certification ISO 21434 relative à la cybersécurité automobile

juin 2024 par Marc Jacob

La conformité à cette norme mondiale de cybersécurité signifie que les processus de développement de QNX® respectent des exigences strictes en matière de sécurité – y compris des tests rigoureux et une validation à chaque étape du cycle de vie du produit, du développement à la production, en passant par la maintenance des véhicules sur le terrain. En respectant ces normes, QNX souligne non seulement son engagement en faveur de la cybersécurité, mais se positionne également en tant que leader dans le développement de logiciels automobiles bas niveaux, sécurisés et fiables dédiés aux systèmes tels que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les cockpits, les systèmes audio automobiles, les passerelles, les contrôleurs de zone et de domaine, les systèmes télématiques et les systèmes de diagnostic.

L’industrie automobile fait face à des défis en matière de cybersécurité sans précédent, et l’ISO 21434 fournit un cadre qui permet de concevoir les systèmes automobiles en tenant compte de la cybersécurité, dès leur conception.

Parce qu’il n’y a pas de sécurité sans sûreté, l’ISO 21434 partage des objectifs complémentaires avec l’ISO 26262, norme de sûreté fonctionnelle pour le développement des systèmes électriques et électroniques dans les véhicules. Les deux normes soulignent l’importance d’intégrer leurs critères respectifs dans le processus d’ingénierie global et couvrent toutes deux le cycle de vie d’un produit, de la conception à la maintenance et au déclassement.

En obtenant la certification ISO 21434, QNX procure un niveau de protection supplémentaire aux constructeurs automobiles : QNX s’appuie sur la certification ISO 26262 ASIL D existante pour QNX® OS for Safety et QNX® Hypervisor for Safety, et renforce son engagement à maintenir des normes de sécurité et de sûreté rigoureuses tout au long du cycle de vie du produit.